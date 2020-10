Amor, engaños y muerte en Alguien Tiene que Morir

Escuchar Nota

"Es muy interesante el desarrollo que lleva Cayetana en la historia, y los contrastes que marca y su inclinación a la manipulación y a dominar. Me fascina este personaje porque dirige, involuntariamente, a varios de los otros personajes a un abismo", precisa Expósito.

"Cuando vi (la serie), y me vi en el personaje, creo que el camino que lleva es muy certero y sorpresivo. Cada uno de mis compañeros hace un trabajo espectacular", resalta Hernández, quien radica en Londres.

"Quedé encantada con el trabajo de Manolo y celebro cómo mostró este trabajo. Me parece muy pertinente mostrarlo hoy en día, porque son historias que no tenemos que olvidar. Los prejuicios a veces destruyen, y no debemos pasar por alto lo que sucedió en la historia para no repetirlo", comenta Expósito.

"Me encantó presentar a este personaje, es un reto para mí y creo que nos muestra que los prejuicios siempre han existido", señala Hernández.

"A Isaac le hablé porque justo era importante hablar de prejuicios sociales, es mi amigo y es un gran bailarín de ballet. Hay un prejuicio en tantas profesiones que me parecía relevante hacerlo notorio", señala el director.

El título anticipa un hecho inevitable:e, pero sí anticipan que habrá apego para que sea muy sentida y dolida su partida.Mina () es la madre sumisa y adaptada a un estilo de vida en España que quizás no va con ella. Gregorio () es su esposo, subdirector general de prisiones y hombre preocupado por guardar las apariencias. Su hijo Gabino () se las ve negras para aceptar su propia identidad ante Lázaro (), un bailarín.A ellos se suma Amparo (), la abuela controladora de una supuesta familia acomodada que desea prolongar su status y poderío ante una sociedad fracturada y minada en valores tras la Guerra Civil en 1954.Pero no faltanque en un problema, aparentemente existencial,Cayetana (), necia socialité que, por sus caprichos, arruina destinos, así como su hermano Alonso (), quien jamás dice la verdad por temor a ser repudiado.La joven actriz española, novia de Speitzer y sensación en las redes sociales, es una de las sorpresas de esta serie que se estrena el viernes por Netflix.La otra novedad es la participación deGabino recién retorna al seno familiar a España, luego de haberse ido a estudiar a México, el país natal de su madre, Mina. Y no llegó solo, sino con Lázaro.Esta dupla de "amigos" genera rumores y situaciones complejas queManolo, quien se abrió camino en España con, enfatizó la importancia de hablar de extranjeros en una sociedad conservadora, de prejuicios que dañan el seno familiar y, sobre todo, de no caer en clichés.