Ampara juez a ex altos funcionarios de Pemex

Los tenientes Oziel Aldana y Wenceslao Cárdenas, ex funcionarios encargados de la seguridad de Petróleos Mexicanos en la administración anterior, no podrán ser detenidos por el momento.El Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México concedió una suspensión provisional al teniente Oziel Aldana y al teniente coronel Wenceslao Cárdenas contra cualquier orden de aprehensión.Ambos presentaron el juicio de amparo el 24 de mayo y el 27 el juez concedió la suspensión provisional y fijó como fecha el 24 de junio para resolver su da la suspensión definitiva.Los militares forman parte de los 21 señalados por la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto robo a Pemex cuando tenían cargos relacionados con la seguridad de la empresa.El teniente Oziel Aldana fue jefe de Departamento de la Administración de Bienes Materiales, Cuerpos de Seguridad, Vigilancia y Supervisión de Pemex en la Ciudad de México.Con ello suman cuatro mandos que buscan ampararse para evitar ser detenidos.En días pasados el general Sócrates Herrera Pegueros tramitó un amparo para evitar su captura en caso de existir una orden, pero el juez declinó competencia.Asimismo, general Eduardo León Trauwitz, el de más alto nivel pues ocupó la Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE) de Pemex, también se fue por esa vía.En la audiencia que se llevaría el 17 de mayo donde la FGR los imputaría por robo de hidrocarburos, no se presentaron los generales León Trauwitz, Sócrates Herrera Pegueros, así como del teniente coronel Wenceslao Cárdenas y el coronel Emilio Cosgaya, por lo que el juez fijó como nueva fecha para la audiencia el 31 de mayo.