Amparo contra Tren Maya, con tintes políticos; obra no se detiene: AMLO

"Nosotros vamos a cumplir con los ordenamientos penales, si un juez nos ordena detener una obra vamos a cumplir, vamos a respetar a la autoridad.

#Nacional: Fonatur debe detener todo trabajo que no sea el mantenimiento de las vías ya existenteshttps://t.co/Orr7YypcEQ — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) June 24, 2020

"Siempre hay esto, quisiéramos que no hiciéramos nada para que nos señalaran de que no estamos trabajando, así son estas cosas, pero no se detiene la obra porque no hay razón; cómo precedió un ampara para una obra que se está haciendo en donde hay un vía de tren desde hace 80 años".

“No es hacer un trazo nuevo, es el ferrocarril del sureste, vamos a imaginar que se está modernizando y que se le van a poner rieles mejores, durmientes, con piedra más resistente porque ya no va a ser el tren de antes de pasajeros o carga que se desplazaba a 80 k/h; va a ser un tren que se va a desplazar a 160 k/h, eléctrico.

“Cuando se habla de selva estamos hablando de sitios en donde hay maderas preciosas, donde hay caobas, cedros, variada de árboles muy grandes, ciabas; esto desgraciadamente ya no hay, son pocos los sitios, lo que hay es monte alto y acahuales; el que no tiene una idea de esta piensa que se va a destruir la selva”.

