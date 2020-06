Amplía Coahuila plazo para registro de recién nacidos

Escuchar Nota

“Es favorable la reacción de la ciudadanía ante estas medidas, que son de las primeras que se implementan a nivel nacional a partir de la contingencia, debido a la importancia que representa la obtención de este documento de identidad, ampliando el período de registro oportuno y de no tener que llevar a la niña o niño a la Oficialía. Forman parte de las acciones que el Gobierno del Estado de Coahuila está realizando para mitigar el impacto de contagio del Covid-19”, concluyó la funcionaria estatal.

Con el objetivo de, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Gobierno,, Directora del, explicó que a causa del Covid-19 se han visto disminuidos los registros de nacimientos en todo el estado, ya que los padres prefieren esperar a que pase la contingencia para hacerlo. Sin embargo, el gobernadorlleva a cabo acciones para no arriesgar a los niños y niñas a salir de casa, considerando a los pequeños como población de riesgo.Por esta razón, el Secretario de Gobierno,, emitió el acuerdo en el que se establece que, y que no sean registrados de manera oportuna como lo marca la Ley, es decir dentro de los 60 días posteriores a su nacimiento,, además que se puede acudir a cualquier oficialía sin la necesidad de presentar al menor.De la Garza Villanueva señaló que Coahuila es pionero en implementar este decreto que tiene como objetivo, el cual concluye en diciembre, por lo que no será necesaria la tramitación de certificados de inexistencia para su debido registro de nacimiento.Asimismo, y con el fin de proteger la salud de las y los infantes, la titular del Registro Civil enfatizó que se instruyó a las y, siempre y cuando se cumpla con los requisitos solicitados en este período de contingencia.Por lo que la dependencia continúa registrando nacimientos, otorgando a los niños y niñas el reconocimiento administrativo de su existencia y personalidad jurídica sin que los padres tengan que exponerlos.Se informó que el registro puede realizarse de dos maneras: acudiendo físicamente en cualquier. Algunas Oficialías están manejando esta modalidad. En la página http://www.registrocivilcoahuila.gob.mx/Pagina/directorio_oficialias.aspx se puede consultar la más cercana o la de su preferencia.