Amplía el Infonavit esquema de créditos

Piedras Negras, Coah.- Para dar oportunidad a que las familias puedan obtener un crédito de Infonavit, el instituto está ofreciendo el programa “unamos créditos” a través del cual integrantes de una familia pueden reunir su capacidad de crédito para que puedan hacerse de su patrimonio familiar, dio a conocer Gustavo Ernesto Díaz Gómez.



El delegado de Infonavit en Coahuila dijo que anteriormente muchos trabajadores se quedaban sin alcanzar un crédito por insuficiente capacidad y ahora lo pueden lograr si unen dos personas para tener una vivienda digna, aún y cuando no sean marido o mujer, pueden ser hijo y padre, etc.



Dependerá de la capacidad de cada persona el monto del crédito de vivienda que logren obtener que puede ser desde 500 mil y hasta el millón 800 mil pesos, a la vez que el derechohabiente tiene derecho de ser atendido en las oficinas de Infonavit o por promotores certificados para que no se dejen engañar por los ”coyotes” que solo les quitan su dinero.



Esta modalidad de unamos crédito da la oportunidad a familias que antes no lo tenían, anteriormente lo podían hacer de manera individual, pero ahora pueden unir la capacidad de crédito con un amigo, un hermano, hijo o cualquier combinación que antes no se podía.



La intención es que el régimen de propiedad sea de copropiedad, que los dos pueden tener cierto porcentaje del valor de la vivienda según su capacidad, la casa es propiedad de ellos en ese porcentaje, si alguno de ellos ya no quiere o desea obtener otra, lo pueden hacer , alguno puede vender su parte y solicitar ampliación del crédito.



El salario es detonante de cuanto capacidad puedan tener las personas puede ser de 300 mil y si la juntan pueden solicitar un crédito de 500 mil o más alto, la escritura del crédito queda en régimen de copropiedad.

Para el 2021 este programa aumentará el número de derechohabientes porque pueden ser cuatro personas las que soliciten un crédito que puede ser elevado para una vivienda digna.



Señaló que lo importante es que todos los trabajadores tengan una oportunidad de sacar un crédito de Infonavit.



En Piedras Negras ha variedad de costos, lo que se carece es la del tipo residencial, pero hay otras de entre 300 y 500 mil pesos a lo que aspiran la mayoría de los trabajadores.



Recomendó que las personas pueden acudir a las oficinas del Infonavit a realizar su trámite o bien serán atendidos con los promotores certificados, pero de ninguna manera se dejen engañar por los “coyotes” que son personas que sólo pretenden estafarlos porque no tienen que pagar ningún cinco por la información o trámite, quienes deseen más información pueden llamar al teléfono 8444278258 o dejar mensajes.