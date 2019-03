Amplía IFT canales para licitar en 2019

En México habrá más canales de televisión y estaciones de radio de las que existen actualmente.El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) decidió modificar su Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias 2019, que originalmente había publicado en noviembre del año pasado, y así aumentar el número de frecuencias que licitará en el transcurso de los próximos meses.En el caso de canales de televisión para uso comercial, en el programa original no había incluido frecuencias para licitar, pero en la actualización añadió 50.Para uso social añadió 11 cuando de las cuatro que tenía establecidas, mientras que de uso público serán en total 10 canales pues de haber puesto a disposición siete, añadió tres más.Para radio FM también hay un incremento de frecuencias disponibles. De uso comercial añadió 39 a las 16 que había publicado originalmente, mientras que en el caso de uso social se añadieron 29 para tener un total de 50, y para uso público el IFT agregó cinco para un total de 12 frecuencias disponibles.Asimismo, se añadieron al programa anual de frecuencias espacios para AM. En este caso en uso comercial se incluyeron nueve más a las dos que había, para uso social son en total nueve, después de que había sólo seis, mientras que uso público no se incluyeron frecuencias ni en el plan anterior ni en la modificación, por lo que se queda en ceros.El órgano regulador realizó una revisión a las frecuencias que interesados solicitaron incluir en el programa anual, por lo que basado en cuestiones técnicas decidió poner a disposición las antes mencionadas."El Programa 2019 pretende contribuir a la creación de mayor infraestructura para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de interés público de telecomunicaciones y de radiodifusión", señaló el IFT en el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación.El regulador puntualizó que buscará privilegiar la implementación de la transición de la radiodifusión sonora analógica a la digital.