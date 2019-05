Amplía la UAAAN su oferta educativa

El cónsul de Canadá en México, firmó un convenio con el rector de la UAAAN para incrementar de seis a 30 los alumnos que acudan cada año vayan a estudiar a aquel país por medio del programa de movilidad, agregando otras ofertas educativas, pues a la fecha solo acudía un plantel.Fue el rector de la Narro, Mario Vázquez Badillo. quien cedió su lugar para que alumnos de diferentes estados de la República le dieran la bienvenida a Frederick Caldwell, cónsul general de Canadá en México, cuyos estudiantes utilizaron los dialectos de sus pueblos indígenas.Luego de ello se dio a conocer que la visita fue para ampliar un convenio que la Universidad ya tiene con aquel país, para que estudiantes de la Narro vayan a estudiar a Canadá, sin embargo, solo acudían seis alumnos al año al Old Collage.Ahora, el cónsul ofreció ampliar la oferta al programa de movilidad, dado el interés que su país tiene de que estudiantes de una UAAAN tan prestigiada de México acudan a instituciones educativas de su país para desarrollar sus conocimientos y adquirir otros.“Queremos que los estudiantes e investigadores de la Narro vengan a Canadá y les estamos ofreciendo más ofertas de becas y otros programas académicos que les pueden interesar”, indicó Frederick Caldwell.Por su parte, el rector Mario Vazquez dijo que a partir de ahora, aumentará a 30 el número de estudiantes que podrán acudir no solo al Old Collage, sino a otros planteles universitarios de aquel país.Agregó que a este convenio se agregará por primera vez la participación de maestros investigadores, que podrán buscar acudir a desarrollar proyectos en instituciones educativas o de gobierno en Canadá.