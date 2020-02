Amplían 2 meses paro en Minsa

Escuchar Nota

Sabinas, Coah.- Tras no llegar a ninguna negociación, el paro técnico en la empresa Minsa, de José Luis Guadiana, se prolongó por un acuerdo derivado de las dificultades económicas que se han agudizado en el ramo de la minería.



Javier Martínez Valadez, delegado del Sindicato Nacional Minero en la Región Carbonífera, dio a conocer que se extendió la prórroga por dos meses más, tiempo en el que se espera la empresa se estabilice para poder regresar a lo habitual.



Explicó que es más de medio millar de empleados afectados con esta situación, “los trabajadores continuarán recibiendo la mitad de su salario, además de que el empresario José Luis Guadiana se comprometió a pagar algunas prestaciones de ley, como seguridad social e Infonavit por 8 semanas más”, dijo.



Aunque la empresa depende del carbón que le compra Altos Hornos de México de Monclova, existe la incertidumbre entre los trabajadores del porqué no se buscan otros mercados o alternativas que contribuyan a mejorar la economía de las cientos de familias.



“La realidad es que el panorama no es alentador y es posible que sean más de dos meses y la empresa termine por cerrar sus puertas y despedir a cientos de empleados sindicalizados y de confianza que representan otro duro golpe a la economía de la Carbonífera”, culminó el entrevistado.