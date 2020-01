Amplían cerco a China por virus

Escuchar Nota

Varios países comenzaron ade la ciudad china más afectada por el brote de un nuevoque ha causado la muerte aLas cifras incluyen las 24 horas previas y representan un incremento de 26 en el total de decesos, 25 de los cuales ocurrieron en la provincia de Hubei y su capital Wuhan, epicentro del brote.Se registraron mil 459 casos adicionales respecto al día anterior, por lo que el total se elevó a 5 mil 974 personas. La paciente más joven confirmada hasta ayer, en Beijing.La actualización se dio a conocer poco después de queevacuaran por avión a decenas de sus ciudadanos. Los gobiernos de, entre otros, también planeaban evacuaciones.Países, ciudades y empresas de todo el mundo emitieron nuevas advertencias de viaje, ampliando enormemente el cerco destinado a controlar el flujo de personas hacia y desde China.Las autoridades de Hong Kong redujeron a la mitad el número de vuelos y cerraron el servicio ferroviario a China continental, y también limitaron las visas.El gigante asiático ha cerrado los accesos apara evitar que las personas salgan y propaguen el virus. El cierre ha afectado a más de 50 millones de habitantes.El impacto económico de tales medidas apuntaba a una crisis política más profunda, con muchas personas acusando a las autoridades chinas de no actuar rápidamente para contener el coronavirus.Las advertencias y prohibiciones de viaje se produjeron cuando el virus mostró su rápida propagación fuera de China, al notificarse casos de transmisión a personas que no habían viajado recientemente a, como enEl vuelo japonés llevó más de 20 mil mascarillas y equipo de protección para enfrentar el desabasto en los hospitales chinos que atienden a un creciente número de pacientes.apresuraban su producción.Wuhan está construyendo dos hospitales en cuestión de días para añadir 2 mil 500 camas para tratar a los afectados por el virus.Equipos médicos dellegaron ayer apara ayudar en los esfuerzos de control del brote.En medio de fuertes críticas por no declarar emergencia sanitaria mundial, el director general de la(OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, llegó a Beijing, donde reiteró su apoyo al Ejecutivo chino para enfrentar la situación.