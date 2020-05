Amplían cuarentena en Nueva York hasta el 13 de junio

Escuchar Nota

Nueva York.- El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, decidió extender la cuarentena en algunas partes del estado, incluida la ciudad de Nueva York, durante otro mes, debido a que no cumplen con los requisitos para reabrir.



Entre las condiciones clave para la reapertura de las ciudades se encuentran la disminución de casos confirmados y de muertes, el aumento de las pruebas y de la capacidad hospitalaria y el rastreo de los contactos con posible contagio.



El anuncio, hecho el jueves por la noche, señala que cinco regiones podrán reiniciar algunas operaciones de actividades no esenciales como construcción, fabricación y comercio minorista, siempre y cuando se establezcan condiciones de seguridad sanitaria.



Las regiones que sí podrán reabrir a partir de hoy son los Finger Lakes, incluyendo Rochester; un área de cinco condados en el centro de Nueva York que incluye Siracusa; el nivel sur, que limita con Pensilvania; el valle de Mohawk, al oeste de Albany; y el condado rural del norte, que incluye las montañas Adirondack.



La ciudad de Nueva York, por su parte, se mantendrá cerrada y el alcalde Bill de Blasio señaló en la semana que no veía posible que los comercios reabrieran antes de junio.



El gobernador confirmó 2.390 nuevos casos de COVID-19, lo que eleva el total estatal a 343.051 casos confirmados en el estado de Nueva York. Además se han contabilizado 27 mil 641 muertes, así como 59 mil 758 recuperados.