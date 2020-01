Amplían presupuesto para Tren Maya; erario público cargará con el proyecto

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La aportación del Gobierno federal para el Tren Maya se disparó para 2020.



Este año, el Gobierno federal asignará 32 mil 800 millones de pesos de recursos públicos para el Tren Maya y no 2 mil 500 millones de pesos como estaba previsto inicialmente, según Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).



Esta ampliación presupuestal, como otras que se hacen a lo largo del año, no se discuten en el Congreso, lo cual es criticado por especialistas.



El costo total del proyecto que pretende terminarse entre 2023-2024 será de 139 mil 100 millones de pesos y ahora se realizará con recursos públicos, ya que el propio Gobierno descartó la opción de hacerlo bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP).



Inicialmente se consideró la APP, con lo cual el 90 por ciento de recursos provendrían de la iniciativa privada y 10 por ciento del erario público, recordó Rogelio Jiménez Pons, director general del Fonatur.



Sin embargo, el Gobierno federal desechó este plan, porque no quería dejar una deuda al País con el financiamiento obtenido para este proyecto de aproximadamente mil 474 kilómetros, explicó.



La ampliación presupuestal será realizada por Hacienda en las próximas semanas, dijo Fonatur.



El organismo no detalló de donde provendrán los recursos para este nuevo plan y se limitó a señalar que se derivarán ahorros previstos por la Administración Federal.