Amputan brazo a niña de siete años que fue brutalmente golpeada por su tía

Médicos le amputaron parte del brazo derecho a una niña de siete años de edad debido a que no recibió tratamiento en sus heridas causadas por lasque sufrió de su propia tía, según medios de comunicación.De acuerdo con los medios británicos, y el medio rusola pequeñasufrió fracturas en el brazo tras una paliza a manos de su tía, en un poblado al suroeste deLos golpes de su tía dejaron severas heridas que no fueron tratadas y desarrolló necrosis, además la infección avanzó tanto que los doctores tuvieron que amputarle el antebrazo, y ahora necesitará años de recuperación psicológica y física.Frente a un tribunal en Sunzha, Rusia, las autoridades escucharon los detalles de la violencia que sufrió la pequeña desde el pasado mes de julio del año del 2019. Tras una golpiza, a la niña se le hinchó tanto el brazo que fue hospitalizada, y los médicos le diagnosticaron gangrena en la parte inferior del brazo derecho, también hallaronLa tía no explicó el origen de las heridas de la niña, y los doctores procedieron a llamar a la policía. Al hablar con las autoridades, la mujer de 36 años confesó haberle roto el brazo a la niña tras una golpiza.Médicos del Instituto de Investigación deenrealizaron una cirugía de amputación parcial del brazo derecho, donde se le extrajo la sección muerta de la extremidad, incluida la mano y el antebrazo.Según informes del, la tía golpeaba a la niña durante seis meses y la sometió a crueles torturas como presionarla contra una estufa caliente, entre otras. “Ganieva golpeó a la niña por cualquier error desde diciembre de 2018 hasta julio de 2019”, dijo el fiscalLa madre de Aisha contó a medios que envió temporalmente a su hija a la casa de la familia de, después de enfrentar dificultades financieras, donde la mamá llegó a pensar equivocadamente que su niña tendría una mujer vida.Fue el pasado 20 de noviembre cuando Gavieva fue condenada a seis años de prisión. La mamá de la niña indicó que son pocos años de cárcel en comparación con el dolor que sufrió su hija.Actualmente el estado físico de la niña no ha mejorado, sufrió un severo trauma psicológico y fue entregada a su mamá, detallaron medios rusos.