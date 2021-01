Amputan pierna a futbolista mexicano tras sufrir una descarga eléctrica

Escuchar Nota

Edomex.- Un accidente lamentablemente ha acabado con la carrera de un joven futbolista. A Rodrigo Alain Cuevas, futbolista que militaba en el Ciervos Chalco FC de la Liga Premier de México, le tuvo que ser amputada la pierna izquierda debido a un accidente casero.



En su sitio se Facebook, Cuevas subió una fotografía en el hospital y contó cómo sucedió el accidente y la decisión que tuvo que tomar. "No sé no cómo comentarles... Mi familia sabe qué sucedió... Estaba en el Estado de México, sufrí una descarga eléctrica, entró por mi cráneo y me salió por el pie izquierdo".



El muchacho sobrevivió, pero si pierna quedó destrozada. "Mi pie izquierdo quedó hecho trizas, se me tenía que amputar el pie porque estaba demasiado infectado y si no se operaba pondría en riesgo mi vida".



Sus padres quisieron ver la.manera de salvarlo, pero, "lo mejor era que se me amputara el pie, no iba a hacer que los familiares gastaran más dinero, soy mayor de edad, así que tomé la decisión. Esto no se acaba". Cuevas tuvo que irse a atender a Culiacán, Sinaloa. Su club ha dicho que apoyará a su jugador.