Ana de la Reguera regresa al ballet en su nueva película

Una de las máximas pasiones de la actriz mexicana Ana de la Reguera la llevará al cine de nueva cuenta, ahora de la mano del director español Carlos Saura a través de la película El Rey de Todo el Mundo, que se filma en escenarios de esta ciudad.La veracruzana interpretará a una bailarina y compartirá créditos estelares con el afamado bailarín mexicano Isaac Hernández.“Yo empecé bailando, lo primero que quería hacer era bailar. Siempre quise hacer un musical, ya sea en teatro o en cine, y si alguien me hubiera dicho que mi primer musical iba a ser con Carlos Saura nunca lo hubiera creído; estoy muy emocionada”, externó Ana de la Reguera.A Isaac Hernández recién lo conoció, se hicieron amigos a través de Instagram gracias a una campaña en la que ambos participaron, pero no habían coincidido personalmente hasta ahora.“Nos escribíamos y me había invitado a alguna de sus presentaciones, pero no había podido asistir. Cuando supe que estaría con él, me emocioné. No sé qué más pedir, estoy en Guadalajara, filmando en mi país y con un personaje super bonito”.Aunque no puede revelar detalles, adelantó que “Sara” es una bailarina y coreógrafa. Le agradará trabajar con los más jóvenes del elenco porque sabe que aprenderá mucho de ellos.“Crecí bailando y lo que más me gusta es bailar, por eso pude hacer este personaje, porque es algo que traigo en la sangre, no es ajeno a mí y no necesitaba entrar a un mundo nuevo sino que me fui adaptando a ciertas cosas. Creo que me irá muy bien por la edad, por el momento de vida en el que estoy”.La actriz comentó que en sus redes sociales sigue a muchos bailarines, por lo que tiene muchos conocimientos en el arte.“Los actores no podemos estar todos los días ensayando en una barra y no podemos perfeccionarnos de la misma manera como un bailarín, un músico o un atleta, y eso les envidio porque nadie más lo hace. Le tengo un respeto y amor a la danza”.A la par de El Rey de Todo el Mundo, Ana de la Reguera graba en Los Ángeles, California, la tercera temporada de la serie de televisión “Goliath” y le restan tres semanas de trabajo, por lo que estará yendo y viniendo a México.