Ana Guevara usó documentos falsos para participar en Universiada

Ciudad de México.- La titular de la Conade, Ana Guevara, usó documentos falsos para participar en la Universiada Mundial de Sicilia en 1997, cuando apenas empezaba su carrera como velocista.



La especialista en los 400 metros planos, que en esa justa estudiantil compitió en los 800 metros, fue registrada como alumna de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), de acuerdo con una investigación del semanario Proceso.



Sin embargo, en los datos curriculares que aparecen en su ficha técnica en DeclaraNet como funcionaria pública, al ser la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, su grado máximo de estudios es de Secundaria.



La Universidad informó a la publicación que la subcampeona olímpica en la vuelta al óvalo en Atenas 2004 fue "alumna de esta institución", sin entrar en detalles de la licenciatura y generación.



Luego de su nombramiento como responsable del deporte nacional, la sonorense fue criticada por no cubrir el perfil aunque ella aseveró que llegaba al puesto por decisión del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, y no había necesidad de modificaciones a los reglamentos para ser servidora pública.



Guevara ha sido muy criticada por su proceder en la administración pública y como legisladora precisamente por no tener la preparación académica adecuada, y pese a que ella ha dicho que los estudios con los que cuenta (hasta secundaria) y su experiencia le han permitido desempeñarse sin problema.



"Mi nivel académico no es un secreto", dijo Guevara en un discurso el 22 de febrero de 2019.