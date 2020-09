Ana María estuvo muy contenta por su cumple

Escuchar Nota

Acuña, Coah.- De manteles largos y por un acontecimiento muy importante en la vida de Ana María Lerma Hernández, ya que se encontraba de fiesta por un año más en su vida, en donde no pudo faltar la compañía de sus amigos.



La presencia de sus mejores amigos Juanjo, Diana, Joel y Sair lo volvió un aniversario muy alegre en el que las risas y charlas largas no pasaron desapercibidos, así como tampoco faltaron las felicitaciones y buenos deseos.



El momento más emotivo de la noche fue cunado todos cantaron “Las Mañanitas” para Ana, quien muy contenta sopló las velas de su pastel para posteriormente compartirlo con todos sus amigos quienes no pudieron faltar en un día como éste.