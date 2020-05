Ana Martín lamenta muerte Pilar Pellicer; ‘éramos como hermanas’

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La actriz mexicana Ana Martín expresó su aflicción en torno al fallecimiento de la actriz de cine y televisión Pilar Pellicer, con quien compartió proyectos como el filme ¿Por qué nací mujer, y además de ser compañeras en la industria eran amigas cercanas, “como hermanas”, aseguró Martín.



"Se fue hoy a las diez de la mañana, era mi amiga de toda la vida, hay en su hija una fortaleza como la que tenia Pilar, que se la heredó, hizo lo que tenía que hacer y se fue Pilar, la llevo en mi corazón. Fue una amistad profunda, más que trabajar éramos muy amigas, éramos como hermanas”, platicó, entre lágrimas, en entrevista con Notimex.



Asimismo, confesó que no tuvo oportunidad de hablar con Pellicer antes de su deceso.



"No me pude despedir de ella, no puedo ir a apapachar a Ariane”, continuó.



Además, recordó los proyectos que hicieron juntas, cuando también comenzaron a forjar una amistad cercana.



"Fue una gran mujer, una gran actriz, 'La Choca' y la que hicimos con Prudencia Griffel, '¿Por qué nací mujer?', esa película fue un taquillazo enorme y desde ahí ya éramos amigas, fue mi segunda película, luego ella hizo 'La Choca', también 'Pedro Páramo'".



De igual manera, Ana Martín rememoró la esencia y cualidades de su amiga.



"Yo considero una amiga a Pilar, fue mi amiga, fue mi hermana y un gran ser humano y no lo digo porque se haya ido, ella ayudaba a quien podía, era alegre, simpática, vivió la época a fondo, una mujer abierta, muy culta, venía de familia. Se fue una gran figura del cine mexicano, porque aunque no hizo muchas películas, hizo grandes películas, hizo también telenovelas, nunca dejó de trabajar, hizo mucho teatro”



Finalmente, habló del último momento que tuvo con Pellicer.



"Hace poco también se fue su marido, antes de que pasara todo esto, se murió y fue la ultima vez que la vi, después quedamos de vernos, entró esta cosa y ya no nos vimos”, concluyó con notable aflicción.



Con información de Excélsior