Ana Sofía García Camil, la cultura no se detiene en Coahuila

Escuchar Nota

“Es un reto importante al que nos estamos enfrentando como Secretaría de Cultura porque muchas de nuestras actividades se tratan de congregar a la gente, ya sean talleres, capacitaciones o festivales”, puntualizó García Camila.

“Tentativamente ya la pasamos para el mes de agosto, pero esperemos a que todo este pase para que podamos tener y disfrutar de esta feria que es muy importante”, aseguró la secretaria.

“La verdad nunca imaginé un momento como este, aunque llegamos a vivir la Influenza H1N1 no se vio algo como esto a pesar de que fue muy grave también”, recordó.

“Creo que esta emergencia sanitaria nos va a obligar a repensar mucho de nosotros como seres humanos, creo que vamos a salir siendo otros y modificaremos mucho de nuestro actuar porque vienen retos muy importantes como sociedad”, señaló.

“El arte es algo muy importante, si bien ahorita la atención debe centrarse en la salud y la economía, creemos que la cultura es un espacio muy benéfico para la población, sobre todo ahorita en el confinamiento”, enfatizó García Camil.

“Ahí nosotros pensamos qué vamos a hacer, tenemos que cancelar todas nuestras actividades, cerrar espacios culturales, pero surgió la idea de realizar actividades en línea, un área de oportunidad que detectamos y no habíamos explotado”, detalló la secretaria.

“Así fue como nació, ante la necesidad de proponer algo para todo el estado, en donde la cultura no se parara y nosotros aportaramos algo que también es muy importante junto a la salud física; la salud emocional y mental”, especificó García Camil.

“Todo ha sido muy interesante porque hemos recibido cápsulas de Allende, Nava, Torreón, Francisco I. Madero, Saltillo y hasta Monclova, a pesar del momento complicado por el que están pasando”, mencionó la secretaria.

“Convocamos a la gente para que mandara videos en donde leían fragmentos de sus libros favoritos y recibimos más de 100 participaciones, desde niños hasta adultos”, explicó García Camil.

“Es una manera de mantener motivada a la gente, además estamos buscando la forma de incentivar a los creadores, ya sea premiarlos con libros o estímulos económicos para también apoyar al sector que vive de esto y ahorita está parado”, comentó la titular de la Secretaría de Cultura.



“Además de creadores del estado, hemos tenido a Bef, el gran ilustrador y novelista, también a Gerardo Kleinburg que está hablando de ópera y próximamente tendremos a Yayo González de Paté de Fúa, quien se quiso sumar al proyecto por su cuenta”, detalló García Camil.

“Es importante no abandonar este nicho de oportunidad que encontramos en la cultura digital, la idea es mantener este espacio para seguir trabajando porque es otra forma de democratizar el acceso a la cultura”, apuntó García Camil y declaró que se mantendrán las actividades como se han estado realizando en estas semanas hasta el 30 de mayo, a reserva de que el confinamiento se alargue por más tiempo.

“Poco a poco que comience a reactivarse la vida, veremos ahora sí qué es lo que podremos rescatar para este año, yo espero que sea la Feria Internacional del Libro, el Festival Internacional de las Artes Julio Torri y la invitación que nos hicieron para participar como estado en el Festival Internacional Cervantino”, adelantó García Camil.

Con ocho años al frente de la Secretaría de Cultura en Coahuila,, lo que ha detenido la mayoría de las actividades en toda la sociedad.Sin duda,, que como hemos visto buscan adaptarse a las condiciones actuales.Esto no ha sido nada fácil,y cuando acabe la contingencia, mientras que en estos días los casos y muertes por Covid-19 se han incrementado exponencialmente en el país., por eso hoy más que nunca el exhorto es quedarse en casa para mitigar la propagación del nuevo coronavirus.Desde el 22 de marzo que hubo una reunión de gabinete en el Gobierno del Estado,sin precedentes en el mundo.Es así comoy así la gente pueda permanecer en casa durante esta contingencia accediendo a este tipo de contenidos en la página de Facebook y Youtube de la propia Secretaría.Para conocer más detalles de esta propuesta que mantiene vigentes las actividades culturales en el estado,quien mencionó que este programa es una forma de sumarse a las acciones contra el Covid-19, procurando el cuidado de la salud emocional a través de la cultura.De hecho,(FILC), pero por la contingencia se reprogramó para la semana del 21 al 30 de agosto próximo.Luego de una importante trayectoria en la gestión cultural,derivada del Covid-19.Por esta razón,y de relacionarse con el medio ambiente y la sociedad en general.Dentro de estos cambios,, principalmente de los creadores de arte en la entidad que se han sumado al proyecto de promover las artes en línea para todos los coahuilenses.Por esto,en casa.Bajo esta lógica,, especialmente a Facebook y Youtube.El objetivo fue buscar que la cultura no parara y que la población que se encuentra en casa sienta el acompañamiento de los artistas del estado en estos momentos críticos.El 22 de marzoen Coahuila.Desde ese momentoel que no sería posible sin la creatividad y las ganas de los artistas para contribuir con esta propuesta.A lo largo de todo este mes y medio,, entre artistas coahuilenses y personal de la Secretaría.Además,, por lo que el pasado 23 de abril celebraron el Día del Libro con un taller del escritor coahuilense Gilberto Prado Galán que radica en la Ciudad de México. También ese día compartieron cada 15 minutos en la página de Facebook lecturas realizadas por decenas de coahuilenses.En ese sentido,en México.Hasta el momento,, siendo la música y las actividades para niños las más destacadas.Sin embargo,, lo que es una ventaja para ellos, pues cuentan con una vasta oferta de material.Hasta el momento,, de acuerdo con la secretaria Ana Sofía García Camil, quien asegura que van a mantener la dinámica de las presentaciones en digital luego de la contingencia, aunque en menor proporción.Aunque lo que se avecina aún es incierto por las condiciones tan variables de la pandemia,, pues la salida de la contingencia tiene que ser poco a poco, de acuerdo con las experiencias observadas en China, Italia y España.Por lo pronto,, así como una forma de buscar nuevas dinámicas para enfrentarnos a la vida, “es algo importantísimo tratar de sacar cosas buenas de estos momentos complicados, teniendo en cuenta que no solo es el gobierno o la enfermedad, somos nosotros como ciudadanos responsables de que esto concluya de la mejor manera posible quedándonos en casa”, finalizó.