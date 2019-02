Ana Torroja vuelve a sus orígenes electrónicos con Llama

A cuatro años de su álbum más reciente, la cantante española Ana Torroja se renueva y presenta “Llama”, el sencillo con el que vuelve a sus orígenes en lo electrónico y le recuerda aquellos amores fugaces veraniegos.“Es un single que forma parte de un proyecto en el que he trabajado con distintos DJ productores (El Guincho y Alizzz, entre otros) para acercarme de nuevo a la música electrónica, a la que tenía un poco abandonada”, explicó en entrevista con Notimex.El primer encuentro que Ana Torroja tuvo con la música electrónica fue a través del grupo Mecano a principios de la década de los ochenta con temas como “Hoy no me puedo levantar”, “Perdido en mi habitación”, “Ay qué pesado” y “Maquillaje”, por citar algunos.A diferencia de aquella época, dijo, hoy en la música electrónica existe un cambio que se llama libertad.“Es aquella que te da la tecnología, la de poder hacer casi cualquier cosa que se te ocurra. Es el hecho de poder improvisar, de no tener que pensar a la hora de cantar, no tener que pensar en dejar todo perfecto sino enfocarte más en la interpretación, en la emoción.“Porque luego hay detallitos que se pueden arreglar de otra forma, esa libertad así tan amplia es la que me ha hecho disfrutar mucho de cada proceso”, comentó.Informó que luego de este sencillo lanzará uno más hasta dar a conocer su próximo disco. Por ahora ha grabado un total de ocho temas.Volver a lo electrónico fue una propuesta que le hizo un grupo de DJ españoles. Ellos querían acercarse al pop y deseaban trabajar con una voz en español característica del ritmo."Y coincidieron todos en mí. Me propusieron esta aventura y me encantó, porque para hacer algo nuevo necesitaba aquello que me motivara y me hiciera ilusión para embarcarme otra vez en la promoción y las giras. Estoy muy contenta con lo que está y con lo que se va a hacer”.A la cantante le interesa comunicar mucho en su nueva producción discográfica, pero en “Llama” optó por hablar acerca de los amores efímeros, los que surgen en el Verano y terminan pronto."Son los que se idealizan porque sólo fueron bonitos. Son esos amores que duran poco y que siempre te quedas con la duda y el deseo de si hubiera podido ser o no”.Es un tema con el que se identifica, pues aseguró que siempre fue muy enamoradiza."Es algo que forma parte de la sal de la vida. Fui joven alguna vez y tuve muchos amores de verano, amores efímeros. Me inspiré en la sensación, fue la música la que me llevó ahí, la sensación de calorcito, de aire libre. Fui viajando y llegué a esos momentos, fui retrocediendo en mi vida”.Otra de las canciones se refiere a las relaciones a través de internet, las que surgen y se desarrollan detrás de una pantalla y en las redes sociales."No es una denuncia, es decir, que no se pierda el contacto visual, el contacto de piel, porque ahora hay lugares donde hay problemas, donde la gente se relaciona sólo por aparatitos. No saben comunicarse de tú a tú, siempre es a través de un teléfono celular o de un ordenador."A la gente de hoy en día le cuesta trabajo expresar sus sentimientos en palabras, los expresan escritos a través de una pantalla”, analizó.El "look" que presenta la ex vocalista del grupo Mecano es totalmente electrónico y sensual."Todo tiene que ir en la misma línea, no puedo hacer música electrónica y vestirme de no sé. Creo que todo debe tener una unificación. Tanto el video como las fotos serán en una línea moderna, actual y muy visual”, concluyó.