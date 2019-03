Anabel Ferreira revela que padeció acoso

La comediante Anabel Ferreira reveló que ha sido víctima de acoso sexual durante su carrera artística, y que enfrentó discriminación ante la idea que “si eres bonita, eres tonta y zorra”.Entrevistada por Javier Poza para Radio Fórmula , la también actriz señaló que gente “poderosa” la acosó y por negarse a hacer lo que le pedían se lo cobraron.“Esta gente que cree que porque tiene una posición de lo que se entiende en nuestra atarantada sociedad como poderosa cree que puede hacer que la gente actúe como ellos desean que actúes y resulta muy difícil aceptar un no como respuesta y te lo cobran ¡eh!”, expresó.Anabel comentó que no se considera víctima porque no permitió que le hicieran daño, además de que contó con el apoyo de Emilio Azcárraga, presidente de Televisa.“Tuve el gran privilegio de que mi querido Azcárraga (Emilio Azcárraga Milmo) me estimaba realmente y me protegió mucho y que yo también tengo el carácter y la firmeza de decir no cuando es no, pero se pagó un precio y muy alto en muchas ocasiones […] A mí no me acosa ni decide por mí ningún señor nada, he estado con quien he decidido estar así lo hago y así lo haré porque esa soy yo”, expresó.Sin embargo, aseguró que nunca dará nombres de sus acosadores, sólo hablará sobre el tema a través de la comedia.“Como no entré en el juego no me considero víctima, lo hablaré sin nombres ni apellidos porque han sido las herramientas para no exponer mi dignidad bajo ninguna circunstancia […] voy a hablar sin ventanear a nadie, además victimas quien los aguanta, no uno”, añadió.