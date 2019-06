Anabelle 3: El mal despierta

La popular frase “la curiosidad mató al gato” viene perfecto para sintetizar el argumento de Annabelle 3: Viene a Casa, tercera entrega sobre la terrorífica muñeca surgida del universo fílmico de El Conjuro, que llega este fin de semana a las salas mexicanas con otro cambio en la silla del director.La frase que inicia este texto se adecua a la premisa de esta nueva cinta acerca de los demonólogos Ed y Lorraine Warren, en la que la curiosidad llevará a unas jovencitas a desencadenar, sin imaginarlo, la fuerza demoníaca contenida en la ya conocida muñeca.Bajo la batuta del debutante Gary Dauberman, guionista de los otros títulos de la franquicia, la acción de Annabelle 3 ocurre en los años 70 principalmente en la casa de los Warren, quienes, según se explica en la sinopsis oficial, “determinados a evitar que la muñeca diabólica cause más caos, la encierran en la sala de artefactos de su casa, poniéndola ‘a salvo’ tras un cristal sagrado y contando con la bendición de un cura. Pero una terrible noche de horrores aguarda cuando Annabelle despierta a los espíritus malvados de la sala, los cuales acaban poniendo la mirada en un nuevo objetivo: Judy, la hija de los Warren, y sus niñeras”.Es decir que el filme narra cómo la llegada de Annabelle afectará al resto de los misteriosos objetos que los Warren han recopilado a lo largo de sus investigaciones sobre hechos paranormales.Se trata además de la sexta cinta de la franquicia iniciada con El Conjuro (The Conjuring, 2013), y está temporalmente ubicada entre la primera película de la marca y El Conjuro 2 (The Conjuring 2, 2016).ARTEFACTOS DIABÓLICOSEn esta nueva entrega los espectadores podrán ver, además de Annabelle dentro de un capelo de vidrio, objetos de cintas anteriores como el gran Samurai, la caja musical y el mono que toca el acordeón, aunque en esta ocasión los artefactos que tendrán protagonismo son: una máquina de escribir Remington, un telégrafo, un viejo piano, una brújula de marinero un vestido de novia, el barquero con monedas, un brazalete victoriano de luto, una veleta, una televisión Philco Predicta, un juego de Feeley Meeley, un reloj cucú, un radio de piso y una víbora de cascabel.