Añaden herramientas de edición a Google Fotos

Ciudad de México.- Algunas herramientas de edición que estaban disponibles únicamente en los dispositivos Pixel finalmente serán habilitadas en la app de Google Fotos, para los miembros de Google One.



Google One es una suscripción, por la que desde 34 pesos al mes o 340 pesos al año, los usuarios pueden expandir la capacidad de almacenamiento en la nube que tienen en los servicios de Google, como Google Drive, Google Fotos o Gmail.



Este anuncio ocurre luego de que Google anunciara en noviembre que cambiaría su política de alta calidad en el almacenamiento de imágenes en Google Fotos, al anunciar que a partir del primero de junio se limitará la capacidad de memoria en la nube a los 15GB que están incluidos originalmente en cada cuenta de Google.



Para ampliar esta capacidad, se tendrá que contratar el servicio de Google One.



Los miembros de Google One podrán utilizar de manera exclusiva los nuevos efectos de edición de fotografías, impulsados por Aprendizaje Automático, como Portrait Blur, que desenfoca el fondo de una imagen, o Portrait Light, que ajusta la iluminación de los rostros en los retratos.



Estos filtros pueden aplicarse en fotos captadas en el momento o en imágenes que ya están almacenadas, sin importar que no hayan sido capturadas en el modo retrato originalmente.



Tanto la herramienta Portrait Blue, como Portrait Light serán habilitadas para los usuarios de Google One en los próximos días, a través de la app Google Fotos en dispositivos Android con al menos 3GB de RAM y que cuenten con la versión de Android 8.0 o superior.



Para el resto de los usuarios que no sean miembros, Portrait Blue y Color Pop, que es una función que corrige automáticamente los valores de las fotografías para mejorar la exposición y nitidez, estarán disponibles sin costo, pero solo podrán utilizarse en imágenes con información de profundidad, es decir que sean capturadas en el modo retrato.



Por otro lado, los usuarios de Android también recibirán más facilidades para editar sus videos, las cuales ya están disponibles para la versión de Google Fotos en dispositivos iOS.



Con esta actualización, ahora se habilitarán 30 controles, que incluyen filtros, ediciones granulares como ajuste de brillo, contraste, saturación y calidez, así como cambios de perspectiva.



Esta nueva versión del editor de videos estará disponible en las próximas semanas en dispositivos Android.