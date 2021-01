Anakinra, fármaco para las reumas, no funciona para tratar el covid-19: estudio

Escuchar Nota

"Se necesitan más estudios en el futuro para analizar la eficacia de anakinra en grupos de pacientes con una infección más grave por covid-19", señala en un comunicado la AP-HP (Asistencia Pública - Hospitales de París), donde se llevó a cabo el ensayo.



Al cabo de cuatro días, "21 de los 59 pacientes del grupo de anakinra habían empeorado, contra 21 de los 55 pacientes del grupo bajo tratamiento habitual".



"Estos resultados demuestran que la anakinra no mejoró la evolución de los pacientes con neumonía por covid-19 media o moderada", subraya la AP-HP.



"El ensayo terminó de forma prematura por recomendación del comité de vigilancia y seguimiento de datos", el organismo que supervisa cada ensayo clínico.



Luego de poner esperanzas en el medicamento anakinra, utilizado para enfermedades reumáticas, como posible tratamiento para el coronavirus, un ensayo clínico recientemente publicado reveló que no mejora, cuyos resultados se publicaron en la revista médica The Lancet Respiratory Medicine,El criterio requerido es que hubieran sido "hospitalizados con neumonía por covid-19 media o moderada" con administración de oxígeno, pero sin recibir "ventilación".De estos enfermos, 59 recibieron anakinra además del tratamiento normal y 57 no.Después de 14 días, "28 de los 59 pacientes del grupo de anakinra y 28 de los 55 pacientes del grupo bajo tratamiento habitual necesitaron ventilación no invasiva o mecánica, o murieron".Después de 90 días, "16 pacientes del grupo de anakinra y 15 pacientes del grupo bajo tratamiento habitual habían muerto".A finales de octubre,, porque se había detectado una mortalidad elevada inexplicable entre los pacientes tratados, según datos preliminares.Pero en diciembre la ANSM afirmó que, tras el análisis de más datos, este riesgo "no estaba confirmado" y levantó la suspensión.