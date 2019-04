Analistas advierten que vienen presiones para el peso

Para finales de año, el peso podría cotizar en 20.30 por dólar, una depreciación de 7.23%, respecto de su cotización de los primeros días de abril.Instituciones financieras colocan el valor de la moneda en el mercado internacional en un rango que de entre 19.80 a 20.30 pesos por dólar.Indican que la fortaleza del peso es temporal y la debilidad del dólar ayudó al peso en los primeros meses del año.En los primeros días de abril, la divisa mexicana se apreció 3% respecto del dólar, para cotizar, en promedio, en 18.98 unidades, y en el año lleva una ganancia de 4.24 por ciento.Citibanamex destacó en un reporte que la debilidad del dólar se debió al déficit fiscal y de cuenta corriente de Estados Unidos y que mejores perspectivas para los datos de China ayudarían al euro, debido a un posible incremento de las exportaciones de la eurozona al país asiático.Héctor Lagos, presidente de Monex, institución especializada en divisas, destacó que el tipo de cambio ha reaccionado bien a los eventos internos, pero la decisión de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos de no subir su tasa de interés ayudó a la moneda local.El experto, que tiene un estimado de tipo de cambio para finales del presente año en 19.50 pesos por dólar, reconoció que el diferencial en las tasas de interés de México con EU tiene que ver con el fortalecimiento de la moneda mexicana.“Gracias a las tasa de interés el peso se fortalece, pero si el mercado viera cosas negativas, no habría diferencial de tasa de interés que alcance”, destacó recientemente en entrevista.Eduardo García Lecuona, presidente de Intercam Banco, otra institución especializada en monedas, destacó que el peso está en esos niveles más por cuestiones externas que internas.“Los fundamentales nacionales están bien, el presupuesto federal responsable, reservas internacionales en buen nivel. El tema local impacta, pero no guía al tipo de cambio”, explicó.Salvador Arroyo, socio director de CIBanco, comentó que el tipo de cambio no es para especular, se deben tomar posiciones si se tienen necesidades futuras, se deben cubrir aquellos créditos que se tienen en moneda extranjera.El especialista, que atiende a más de 400 empresas pequeñas y medianas, dijo que el tipo de cambio es relativo a la realidad del país y del contexto internacional, la política del gobierno está dando confianza a los inversionistas. “Pero también ayudó la Fed de EU”, aclaró.El área de análisis de CIBanco destacó que la Fed es más propensa a bajar tasas de interés que a subirlas este año, lo que ayudará al peso a mantener niveles inferiores a 19.80 unidades por dólar spot.“Sin embargo, no estará exento de volatilidad, al mostrarse muy sensible a varios eventos de riesgo, tanto externos como internos”, aclaró el banco en un reporte.Del lado externo, destaca el Brexit, las negociaciones comerciales entre EU y China, reuniones de política monetaria de la Fed, cifras económicas en el mundo, entre otras.Internamente, la mayor atención seguirá sobre Pemex, el desvío de las finanzas públicas respecto del presupuesto y datos de desaceleración económica en el primer trimestre.Para Citibanamex, existen posibles sombras en el futuro, incertidumbre por la política en Italia, un Brexit así como de lo esperado, mayor volatilidad del tipo de cambio si Estados Unido y China no llegan a un acuerdo.El peso podría verse afectado por un fortalecimiento del dólar en el contexto internacional, la revisión del plan de negocios de Pemex, discusión del nuevo Tratado de Libre Comercio y en el mediano plazo una menor actividad económica, inflación y recortes a la tasa de interés de Banxico, podría afecta a la moneda mexicana.Banorte pronosticó para 2020 un cierre en 21.3 pesos por dólar, debido principalmente a las presiones que ejercerán en otras monedas las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre de ese año.