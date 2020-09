Analistas ven que ya pasó lo peor para la economía: Banxico

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Analistas consultados por el Banco de México (Banxico) ven que lo peor para la economía como efecto de la pandemia por Covid-19 ya pasó.



La preocupación ahora se centra en el crecimiento de la deuda pública.



En la encuesta de expectativas que levanta entre 35 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero, ya no se deterioró más la caída del producto interno bruto (PIB).



Por primera vez desde la pandemia, ya no deterioró más las expectativas. Para el 2020, el promedio de analistas redujo el desplome de la economía de dos dígitos que preveía hace un mes de -10.02% a -9.97%, mientras que el consenso dejó sin cambio el retroceso de -9.90% que estimaba en la encuesta anterior.



Sin embargo, el consenso ajustó su pronóstico para el 2021 de 3% a 2.95% del crecimiento que tendrá la economía.



En el déficit económico los analistas elevaron de 4.40% del PIB a 4.50% y quedó igual para el próximo año en 3.60%.



Por consiguiente, el nivel de deuda pública pasó de 4.95% del PIB a 5.35%; para el 2021 subió de 4.25% a 4.30% del tamaño de la economía.



De entre los factores que podrían limitar el crecimiento de la actividad económica, aumentó de 8% a 9% las respuestas de los consultados.



Aunque sigue en primer lugar con un incremento de 40% a 42%, las condiciones económicas internas como el principal obstáculo por la incertidumbre económica interna y la debilidad del mercado interno.



El clima de negocios para los próximos seis meses mejoró para los más optimistas al pasar de 14% a 20% y bajó de 46% a 31% para los que aseguran que empeorará.



Repuntó de 97% a 100 el porcentaje de los que afirmaron que la economía no está mejor en comparación a hace un año.



De la coyuntura para realizar inversiones se redujo de 92 a 83 el porcentaje de los que señalaron que es mal momento y se perdió el 3% que hace un mes consideraba que era bueno.