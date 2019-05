Analiza AMLO centro de distribución de combustible en Tula

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que analiza la construcción de un centro de distribución de combustibles en los terrenos de Tula, Hidalgo, donde se proyectó la fallida refinería Bicentenario, que dejó una deuda de mil 500 millones de pesos.“Vamos a buscar la forma de darle uso. Se está hablando de que pueda servir para almacenar combustible, porque está en un lugar estratégico para distribuir gasolinas. Centro de acopio para distribuir en la región. Darle uso, pero hay que resolver porque quedó a medias”, dijo en su conferencia de prensa.En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, manifestó que le representa “un timbre de orgullo” decir que fue el primero en decir que cuando mucho se construiría la barda, como ocurrió. “Duele tener la razón”, sostuvo, pero también indicó que Odebrecht “dejó ahí” una planta de cobre para exprimir más crudo y obtener gasolinas, cuya conclusión implica 10 mil millones de pesos.López Obrador señaló que actualmente se tiene reserva suficiente de combustible, al revelar que en la crisis que se generó por el combate al huachicoleo no mencionó que se tenían reservas para una semana, y ahora para 20 días.“Por eso también la prudencia en las relaciones internacionales, imagínense que en una circunstancia así decidan no vendernos gasolinas. ¿Aguantarían? Eso tampoco lo entienden los conservadores, no les importa… Su verdadera doctrina es la hipocresía”.