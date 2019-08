Analiza Casa Blanca recorte de impuestos ante posible recesión

La Casa Blanca analiza reducir impuestos y los aranceles para evitar la entrada de Estados Unidos en recesión, de acuerdo con medios estadounidenses. The Washington Post y The New York Times señalan que a pesar de la insistencia del presidente Donald Trump sobre la buena salud de la economía estadounidense, el gobierno propondrá una reducción de impuestos para estimular la economía y no descartan eliminar los nuevosa las importaciones chinas.Refieren que el gobierno implementaría una bajada temporal de los impuestos de los salarios para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores.No obstante, las publicaciones subrayan que las medidas aún se analizan por funcionarios y no han sido presentadas ante Trump, asimismo, aun cuando las aceptara se necesitaría la aprobación del Congreso.Millones de trabajadores estadounidenses pagan impuestos sobre sus ganancias para financiar el programa de seguro de salud depara los ancianos y el Seguro Social, que proporciona pagos de ingresos para los jubilados.Bajo el mandato del presidenteeste tipo de impuesto se redujo temporalmente en 2011 y 2012 con el propósito de reflotar la economía estadounidense tras el estancamiento causado por la crisis financiera de 2008.En este momento, los trabajadores pagan un impuesto del 6.2% sobre los primeros 132,900 dólares de sus ingresos, y los empleadores pagan otro 6.2%.Según el Post, los funcionarios no mencionaron qué tan grande podría ser el recorte del impuesto a los salarios, advirtiendo que la discusión apenas está en su primera etapa y aún no han buscado la opinión de Trump.También el diario The New York Times indica que los planes de contingencia que prepara el equipo económico de Trump para una eventual desaceleración contempla la reversión de algunos de los recientes aranceles impuestos por la administración Trump a las importaciones chinas.Sin embargo, el Times señala que “es poco probable que Trump invierta abruptamente el curso de los aranceles que ha impuesto a los productos chinos” en el marco de la llamada guerra comercial, ya que según el presidente “Pekín se come” los gravámenes, pero no afectan a los consumidores estadounidenses.El Times también comenta que aunque que los recortes de impuestos a la nómina son populares entre muchos demócratas porque tienden a beneficiar a los trabajadores de clase media, "es poco probable que esta medida sea tomada en un año electoral por la Cámara liderada por los demócratas".Las discusiones en el seno del gobierno referidas por los medios, aunque todavía parecen ser exploratorias, ponen de manifiesto la creciente preocupación por la desaceleración del crecimiento económico. Estados Unidos se encuentra en su expansión económica más larga registrada, pero los economistas advierten cada vez más que se avecina una recesión.