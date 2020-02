Analiza Coahuila inclusión al Insabi

Escuchar Nota

Monclova, Coah.- El gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme, dijo que este jueves podría determinarse si Coahuila participará o no dentro del Insabi, pues deben analizarse a fondo si habrá garantías para subsanar problemas de salud, de lo contrario será como estar con el sistema actual y no tendrá caso ingresar; pero recalcó que existe la intención de incluirse, por lo que sería hoy cuando se defina.



A la anterior declaración se sumó la del jefe de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, Faustino Aguilar Arocha, quien después de que el Gobierno Federal señalara que Coahuila es uno de los cinco estados que no se afilió al programa del Insabi, señaló que el Estado sí entrará al programa, sólo que aún se están negociando acuerdos.



“Coahuila va a entrar al Insabi, sólo que están viendo la forma o ciertos acuerdos que quieren dejar bien en claro”, comentó.



Sin información



Aguilar Arocha detalló que hasta el momento la Secretaría de Salud no ha informado a la Jurisdicción Sanitaria nada sobre el no ingreso, por lo que dijo que sabe que el secretario de Salud, Roberto Bernal ha estado en México analizando los puntos de acuerdo por órdenes del Gobernador, por lo que aseguró que Coahuila sí entrará al Insabi.