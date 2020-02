Analiza Diócesis de Saltillo instalar cámaras en los templos

Escuchar Nota

“Lo del robo de limosnas ese va a ser otro cuento, vamos a tener una asamblea de presbíterio y allí vamos a hablar de eso. Sí hace como 3 o 4 meses también robaron un sagrario, en la Diócesis no necesariamente en la ciudad, no recuerdo dónde”, comentó el Obispo.

Tras el robo de sagrarios y limosnas,Informó que el hurto del sagrario y copones de la, ubicada en la colonia Europa, no fue el único, ya que hace unos meses se dio otro robo de estas urnas sagradas en la Diócesis, por lo que suman 2, además de que varias capillas han reportado robo de limosnas., pues el descaro ha llegado a tanto que ya no se respeta lo más sagrado, ni lo que los fieles dan de buena voluntad, como ocurrió en parroquias como el Perpetuo Socorro, Nuestra Señora de la Misericordia, y Santo Cristo del Ojo de Agua.El Obispo de Saltillo, descartó implementar un protocolo ante la amenaza de enfermedades como la influenza y el coronavirus, pues consideró que sería algo exagerado, ya que lano ha dado ninguna indicación, por lo que el saludo de la paz se seguirá dando con normalidad durante las misas, al igual que la comunión.Fue en el 2009, ante el brote de lacuando se estableció un protocolo para que la paz se diera solo verbalmente, sin estrecharse las manos, además de que la comunión se recibía en las manos, no directamente en la boca.Raúl Vera López detalló que lo que llevó al hospital al obispo eméritofue precisamente una neumonía y sintomas de influenza, según lo que le reportó la especialista que lo atiende.