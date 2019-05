Analiza el Estado solicitarle licencia a Ricardo Aguirre

El gobernador Miguel Riquelme declaró que analiza la posibilidad de pedirle al exalcalde de Ramos Arizpe, Ricardo Aguirre Gutiérrez, quien actualmente se desempeña como titular de la Comisión Estatal de la Vivienda, que solicite licencia para enfrentar el proceso que se lleva por parte de la autoridad federal, que el pasado sábado por la noche realizó un cateo en la casa del funcionario.“Estamos esperando que sepa su situación para definir si la enfrenta pidiendo licencia, para que se pueda generar una investigación conforme a derecho, o si no existen los elementos para que él tenga qué pedir licencia, así lo hablé yo el día de ayer, hasta no saber realmente cuál es el origen del cateo y también cuáles son las consecuencias del mismo, entonces yo le pediría la licencia para que él pueda enfrentar algún proceso si es que lo hubiera”.El Mandatario dijo que desconoce el motivo de las acusaciones que derivaron en el cateo del fin de semana, pero será entre martes y miércoles que se tome la decisión de pedirle la licencia o no.“Le dije que se diera a la tarea de investigar realmente el origen y de ahí definir si se trata de alguna acusación, que la enfrente y lo pueda hacer con una licencia, que permita generar transparencia dentro de su propio proceso, no hay otro tema ahí, y saber cuál realmente es la situación”.El Gobernador dijo que su opinión es que el proceso contra Aguirre Gutiérrez y contra cualquier coahuilense, se lleve de manera clara y justa.“Espero que se lleve todo conforme a derecho”, finalizó el Gobernador.