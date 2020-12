Analiza EP planes de vialidad para el puente 2

Escuchar Nota

Eagle Pass, Tx. La ciudad de Eagle Pass inició la discusión de un tema que se refiere a un proyecto de construcción de un over pass sobre la avenida Monroe que permita agilizar el tráfico pesado-comercial hacia el loop 480 y así eliminar cualquier riesgo de accidentes en una zona donde hay mucho movimiento.



Durante una entrevista ofrecida por el Mayor Luis Sifuentes, comentó que es uno de los planes que costaría entre 7 y 8 millones de dólares, y de llevarse a cabo se concretaría en unos años más.



Este proyecto es parte de otros relacionados a las mejoras y ampliaciones de los carriles que llegan al puente internacional 2, donde se busca que el tráfico comercial y el particular tengan mayor fluidez, ya que a futuro esta frontera se espera, incremente más el movimiento en este rubro.



Cabe señalar que existe otro proyecto que costaría entre 2 y 3 millones de dólares, pero no incluye paso elevado y está también en materia de discusión.