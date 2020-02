Analiza Gobierno de Coahuila suspender clases el 9 de marzo

Escuchar Nota

Aunque los organismos empresariales que agrupan a la mayoría de los giros de la producción en el país que tienen presencia en esta región,del próximo 9 de marzo, existen dudas sobre el respaldo o no de parte de los empleadores.Mientras que organismos empresariales expresan abiertamentecomo una manifestación en contra de la violencia de género,manifestó que un buen número de empresas consideran aplicar sus reglamentos internos, que tiene implicaciones, desde la suspensión del personal, así como la pérdida de bonos y otros premios de asistencia y puntualidad.Ayer trascendió que empresas del sector comercial, como Soriana en esta capital, advirtieron mediante un memorándum interno a sus empleadas quePor el contrario,, avaló esta medida y se pronunció preocupado por la situación de violencia que impera contra las mujeres.también se sumó al reclamo por la seguridad y la igualdad, sin embargo, hizo un llamado a las mujeres colaboradoras de empresas que por su giro les sea imposible mantener su operación sin el sector femenino, que permitan que sus colaboradoras se sumen a esta manifestación mediante el uso del color morado en sus prendas de vestir durante ese día.Algunos otros comercios de lano laborado. Pese a que lapromociona entre los empleadores permitir que las casi 4 mil mujeres de esta zona comercial se unan al movimiento sin enfrentar las consecuencias salariales, no pueden obligarlos a pagar un día no laborado.“Estamos promoviendo que no se descuente el día o se tome en cuenta la falta, y”, comentó Salvador Saade, líder de la asociación.en la hotelería en la entidad, son mujeres, indispensables para la operación de día con día, aseguró Héctor Horacio Dávila, líder del gremio, quien explicó que la forma de sumarse a la protesta de un día sin mujeres será portando un listón morado.exhortó a los empresarios de la entidad para que “otorguen las facilidades necesarias a lasque se tengan organizadas para el próximo 9 de marzo en protesta por el aumento en el número de feminicidios”., en todas sus expresiones, así como a la exigencia hacia las autoridades, y a la sociedad en general, para unirse y erradicar el problema. Incluso, se invita a las mujeres que no puedan unirse al paro a portar un distintivo morado”, explicó.aseguró ayer que analizadía en que se llevará a cabo el paro nacional denominado, indicó que su Gobierno se ha sumado a este proyecto y que en todo momento se ha mantenido firme hacia la protección de los derechos de las mujeres y de toda la sociedad.no han hecho ningún pronunciamiento sobre si las empleadas que laboran recibirán el permiso para ausentarse el día en cuestión.Una fuente de la Diócesis de Saltillo señaló que el obispo Raúl Vera López podría pronunciarse al respecto el próximo miércoles de ceniza, pues, aunque Saltillo pertenece a la provinciaya se manifestó a favor del paro, no hay certeza de que aquí ocurra lo mismo., pues aún analiza si se suma al Paro Nacional de Mujeres.A través de la página dealumnas de diversas instituciones educativas comenzaron a contar sus historias relacionadas con violencia y acoso.Aunque la página fue creada en febrero e invita a las estudiantes a relatar sus experiencias de violencia, ya cuenta con varios testimonios, entre los que se mencionan casos en laLa página se suma a otras más que surgieron a raíz del movimiento Mee To, donde las mujeres víctimas de algún tipo de violencia y/o acoso por parte de sus maestros y/o compañeros buscan