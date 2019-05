Analiza Gobierno tema carros-chocolate

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su Gobierno analiza la ruta a seguir ante la polémica que existe sobre los llamados carros-chocolate, como se conoce a los vehículos importados de Estados Unidos, pero que no han sido regularizados.Entrevistado luego de encabezar la ceremonia conmemorativa de la Batalla de Puebla, en Piedras Negras, Coahuila, el Mandatario adelantó que el tema será analizado a través del diálogo, tanto con los distribuidores de autos que producen y comercializan autos en México, como con los propietarios de esos vehículos irregulares."Vamos a analizar eso, vamos a revisarlo para buscar la mejor manera de atender este asunto, con conciliación; es decir, hablando con los distribuidores que se quejan de que entran carros americanos, pero también hablando con los que representan a quienes tienen estos vehículos", dijo.El político tabasqueño consideró que en el tema de los autos-chocolate también debe tomarse en cuenta el factor de la seguridad, ya que algunas unidades son utilizadas para cometer ilícitos."También, hay que cuidar que haya un registro porque si no se usan esos carros para cometer ilícitos y no se tiene ningún control", expresó."No le conviene ni siquiera al que lo adquiere porque a veces lo vende y utilizan ese carro para cometer un ilícito y meten en problemas al propietario original, de modo que tenemos que buscar una solución y ya estamos en eso".El pasado 28 de marzo, durante una visita a Tijuana, el Jefe del Ejecutivo instruyó a los secretarios de Seguridad Pública, Hacienda y Economía, así como del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a elaborar un plan para regularizar este tipo de vehículos.López Obrador reconoció que los precios bajos de los automotores fomentan su adquisición, lo que ha generado molestia en las empresas que operan de manera formal en territorio nacional.También, advirtió que es necesario contar con un registro de los mismos para tener un orden, lo que también servirá para el combate a la inseguridad.