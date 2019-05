Analiza INE prohibir mañanera en estados

La Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) analiza suspender la difusión de las conferencias mañaneras del Presidente Andrés Manuel López Obrador en canales del Gobierno federal en los estados donde habrá elecciones por considerarlas propaganda.El proyecto de dictamen que circula entre consejeros, que se discutirá y votará en la sesión de ese grupo electoral este martes surgió de una queja del PAN."Se declara procedente la medida cautelar solicitada por el quejoso, por lo que hace a la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido."Se ordena a las concesionarias de radio y televisión con cobertura en los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Puebla que se encuentren en este supuesto, que suspendan la difusión de las conferencias de prensa matutinas del Presidente de la República en dichas entidades hasta el 2 de junio del 2019", establece el resolutivo propuesto.Se pide al vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez -en el ámbito de su competencia- coadyuvar al cumplimiento de resolutivo.La semana pasada, el PAN presentó ante el INE una queja contra los canales de televisión 11, 14 y 22 por pasar las conferencias matutinas sin interrupción, por lo que no han cumplido con la transmisión de los tres minutos de spots políticos a los cuales están obligados por cada hora."Es decir, durante la transmisión de las conferencias diarias que realiza el Presidente de la República no existe interrupción alguna sin que estos tiempos puedan determinarse como tiempos oficiales, independientemente de ser transmitidos en canales de televisión pública", indicó el blanquiazul en su denuncia.El PAN afirma que la ley es clara en su determinación de que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales o locales, y hasta la conclusión de éstas, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental tanto de los poderes federales y estatales como de los municipios."Las conferencias de prensa mañaneras no son boletines de la autoridad que representa Andrés Manuel López Obrador relacionados con la seguridad o defensa del territorio nacional, la conservación del orden público o la difusión de medidas para prever o remediar calamidades públicas -aunque él parezca esto último-."No es la Hora Nacional -aunque se empeñe en parecer tan aburrido como a veces resulta aquella-; y tampoco es un debate, concierto, evento especial, deportivo -aunque hable de beisbol-, ni oficio religioso -aunque se empeñe muchas veces en usar dicho espacio para pretender pontificar o hacer del mismo una especie de omitía-", agrega el documento que será analizado este martes.