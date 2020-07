Analiza NL habilitar Cintermex para atender a pacientes con Covid-19

Escuchar Nota

Al alcanzar ayer un 64 por ciento de ocupación hospitalaria para pacientes con Covid-19 y con el riesgo latente de una saturación, el Gobierno de Nuevo León alista la última fase de su plan de contingencia: abrir espacios de atención en sitios públicos.El Secretario de Salud estatal, Manuel de la O, dijo ques.Sin embargo,, las mil 428 camas disponibles entre hospitales públicos y privados ya estarían ocupadas para el domingo.De la O no precisó cuántos espacios adicionales se podrían abrir en los lugares externos con el equipo disponible y argumentó que aún no hay un proyecto específico.El 64 por ciento de ocupación alcanzado ayer, con 913 pacientes internados, está ya cerca del 70 por ciento, nivel de "riesgo máximo" que el estado fijó al elaborar su semáforo de reactivación económica.El Secretario de Salud admitió que el crecimiento de pacientes hospitalizados es preocupante, pero insistió en que es un número que cambia constantemente.Sin embargo,del caso.En la actualización diaria sobre el avance del coronavirus en la entidad, el director de Hospitales de la Secretaría de Salud, Juan Luis González, dijo ayer que, de los 913 hospitalizados, 628 son casos confirmados de coronavirus, y 285 son aún sospechosos por no tener el resultado de la prueba.En lo que va de la semana epidemiológica, que inició el domingo, la ocupación hospitalaria pasó de 44 al 64 por ciento.El aumento de personas internadas coincide con la aceleración en el número de contagios en el estado, que ayer ligó cinco días con más de 600 casos diarios.El acumulado de contagios es ya de 11 mil 752 y las defunciones suman 392.