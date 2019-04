Analiza Profeco más bebidas de Peñafiel

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realiza pruebas a las bebidas saborizadas de la marca Peñafiel, luego de que la propia empresa reconoció que el agua mineral que comercializa para exportación contiene niveles de arsénico más altos de lo permitido.Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Profeco, informó que mañana conocerán los resultados."La empresa salió públicamente a dar detalles de que sí, efectivamente, lotes detectados en los Estados Unidos estaban por arriba del margen, ligeramente por arriba del margen permitido de arsénico y que estaba deteniendo la producción en dos de sus plantas del agua mineral, tienen varios productos en el mercado", dijo."Nosotros le estamos realizando pruebas, no sólo al agua mineral sino también a las que están saborizadas, y el día de mañana tenemos los resultados de las pruebas con referencia al arsénico".El funcionario señaló que la Procuraduría realizó un requerimiento legal a la empresa para que entregue un informe sobre lo ocurrido.Aseguró que la empresa no ha respondido a la petición de información y que el plazo para hacerlo vence este mismo lunes.De no hacerlo, agregó, la compañía podría ser sancionada económicamente."Vamos a ver también qué responde la empresa, que es muy diferente a que haya salido a dar una explicación al consumidor en general, este es un requerimiento legal que se le hizo de parte de Profeco específicamente a la empresa y debe responderlo", aseveró."Si no, pues se hace acreedor a multa. Y estaremos pendientes cuál es la respuesta que da Peñafiel".El Procurador agregó que, hasta el momento, se desconoce si Peñafiel tiene una producción diferenciada de agua mineral para exportación y para distribución a nivel internacional."Hay empresas que se distinguen entre el producto que exportan y el que venden en el mercado doméstico; hay unas que es igual, pero hay otras que lo diferencian", indicó."No sabemos si el producto que manda a Estados Unidos es distinto que el que comercia en nuestro país; eso ya nos lo responderá, espero".