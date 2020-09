Analiza Tigres oferta por el ‘Titan’ Salcedo; lo quieren en Turquía

Escuchar Nota

Ciudad de México-. El Trabzonspor de la Liga de Turquía busca llevarse al central de Tigres Carlos Salcedo quien tiene conocimiento de la propuesta, incluso en el tema del salario no hay problema porque ya está hablado, con todos los puntos en cláusulas bien especificados.



El equipo turco le hizo llegar a la mesa de los felinos la propuesta, se ha retrasado un poco la resolución porque el ingeniero Rodríguez, debe aterrizar el tema con el técnico del equipo Ricardo Ferreti, quien tendrá la última palabra para decidir si se va o no.



La propuesta es adquirir los derechos federativos del central, quien está a la expectativa de lo que diga el estratega, pero no puede alargarse más tiempo la espera, esta semana deberá conocerse el final de esta propuesta.



La doble jornada ha retrasado un poco la decisión, porque no han tenido tiempo de sentarse, el técnico de los Tigres, con los directivos. El jugador está ilusionado con salir de la Liga MX. Salcedo jugó en el partido de la jornada 9 ante el León, que empató su equipo a un tanto.



El problema con la oferta, es que Tigres solo estaría dispuesto en dejar ir a Carlos Salcedo en una venta definitiva, lo que complicaría la transacción, ya que el equipo turco está solicitando sus servicios solo a prétamo con opción a compra, lo cual no resulta atractivo para los felinos.