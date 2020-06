Analiza un Gobierno lleno de claroscuros

Escuchar Nota

si uno ve la televisión ve sus mañaneras. En las redes sociales las noticias hablan de lo que dice o hace: la creación del Tren Maya o la refinería Dos Bocas, así como sus ataques contra “los conservadores”. Todo ello aumenta y visibiliza, tanto sus aciertos como sus errores, mismos que pueden acreditársele a la ideología de izquierda que maneja y con la que ganó las elecciones hace dos años.Esa forma de mirar el mundo tiene una larga tradición política en América Latina, y encuentra eneste año el autor analiza a la distancia el trabajo de López Obrador en su libro Vuelta a la Izquierda (Océano, 2020).en el que ya había enfocado algunas líneas de su estilo político y postura ideológica (de López Obrador). En este libro quería desarrollar ese examen a partir de la experiencia, tanto de la elección como del primer año. Quería que este libro sirviera para debatir y orientar al público sobre qué dirección puede ir su Gobierno”.Por eso este ensayo aparece a dos años de la investidura como presidente de López Obrador. Ahora, con un ojo templado después de la emoción social de un avasallador triunfo ante los otros partidos,uno que no se ve sencillo y que demuestra algunos descontentos, tanto en paros de minorías como en marchas que no comulgan con sus ideas.Para el investigador del Colegio de México es importante recordar que el tabasqueño llegó a la silla presidencial después de una serie de contratiempos, ya que su Gobierno debió sucederula da Silva en Brasil, Néstor Kirchner en Argentina y Evo Morales en Bolivia.Recuerda, también, que si bien en 2012 la popularidad del actual Presidente de la nación bajó, fue recuperada después del gobierno de Enrique Peña Nieto, ya que esto “manifestó una crisis profunda de las élites que gobernaron México. Eso potenció la candidatura de López Obrador, ya que en el momento de elección 85% de los votantes estaban cansados. Además de que no tuvo una competencia fuerte de las otras izquierdas, eso canalizó al electorado hacia un solo punto: él. Tampoco el resto de los candidatos demostró una una postura fuerte de cambio”, comentó a Zócalo en entrevista.El antecedente cobra una mayor relevancia cuando se observa que “en América Latina han avanzado las derechas”, como prueban las elecciones de Mauricio Macri en Argentina y Jair Bolsonaro en Brasil.Según comentó Illades, la presidencia de López Obrador tiene un “claro un compromiso social y eso es importante en el contexto latinoamericano, por lo menos. En América Latina han avanzado las derechas y López Obrador reivindica derechos sociales como el salario, la educación y etcétera. Creo que en su primer año sus medidas han contribuido a evitar un estallido social, como sí se han dado en Chile y Ecuador”.como lo han demostrado sus constantes ataques públicos a manifestaciones y periodistas, o movimientos no apegados a su forma de gobernar, como explicó Illades.“Por otro lado, López Obrador ha mostrado un sesgo conservador, sobre todo respecto a la moral, la familia y etcétera. También vinculado con eso hacia los movimientos sociales que no entran dentro de su radar. Piensa que su política abarca todo lo social, pero lo que vemos es que los nuevos movimientos sociales no entran en su perspectiva. Por eso noto una reacción conservadora que no creo que le vaya a redituar mucho.“Uno de los grandes problemas es que aunque habiendo llegado con mucha fuerza para modificar el régimen y hacer una serie de cambios sustanciales, no lo está haciendo y ha dilapidado parte de ese poder en cosas que no las merecen.y eso es lo que ha hecho que su plan castigue rubros como la ciencia, la cultura y la salud en aras de ideas como las de un impulso petrolero.porque López Obrador ha remasterizado esa postura gracias a su fuerza. Tampoco creo que pueda romper con el neoliberalismo porque ninguna de las izquierdas que gobierna en el mundo lo ha podido hacer, pero ahí sí ha tomado algunas medidas para hacerlo menos violento y a menor costo social, pero creo que podría reforzar el apoyo a los sectores populares en salud, educación y otros campos.En cambio, las cosas malas han sido reforzadas y estas son continuar en un régimen autoritario de gobierno, y seguir con una tendencia militarista que inició con Felipe Calderón. Espero, en cambio, que este 2020 corrija los aspectos negativos que he mencionado, pero creo que también mantendrá sus políticas sociales como las ha llevado hasta ahora”, concluyó el historiador del Colmex.