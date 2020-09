Analizan 11 preguntas para consulta de ex Presidentes

Escuchar Nota

"La presente petición de consulta popular tiene como propósito que las ciudadanas y los ciudadanos, en un auténtico ejercicio democrático, hagan uso de su derecho constitucional al voto para expresar su opinión frente a este tema de trascendencia nacional, para determinar si están de acuerdo en que se investigue y, en su caso, se juzgue a los expresidentes de los Estados Unidos Mexicanos, que sean resulten responsables de algún acto u omisión contrario a las leyes mexicanas", se lee en el documento.



.- ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen la presunta comisión de delitos por parte de las y los servidores públicos que formaron parte del Gobierno Federal en sexenios anteriores?.-¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen la presunta comisión de delitos por parte de las y los servidores públicos que formaron parte del Gobierno Federal en sexenios anteriores, incluyendo a los extitulares de la Presidencia de la República?.-¿Estás de acuerdo o no con que se revisen y auditen las administraciones pasadas de la Presidencia de la República, a efecto de deslindar responsabilidades penales y administrativas?.-¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes investiguen a los expresidentes de los Estados Unidos Mexicanos para determinar si cometieron algún delito durante el ejercicio de sus funciones?.-¿Estás de acuerdo con que el Estado investigue los posibles hechos constitutivos de delito cometidos por los expresidentes de México en el ejercicio de sus funciones?.-¿Estás de acuerdo o no con que las autoridades competentes realicen una investigación sobre probables hechos de corrupción, violaciones graves a los derechos humanos y otros actos constitutivos de delitos presuntamente cometidos por los expresidentes de México?.-¿Está usted de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación relativa a las administraciones pasadas en la Presidencia de la República y que conforme a los resultados se inicie un procedimiento judicial bajo los principios del debido proceso en contra de los expresidentes de México?.-¿Estás de acuerdo con que el Estado investigue posibles hechos constitutivos de delito cometidos por los últimos expresidentes de México en el ejercicio de sus funciones, a fin de incentivar y procurar, de ser necesario, una correcta impartición de justicia sin excepción alguna y trato igualitario ante la Ley?.-¿Estás de acuerdo con que se investigue a fondo sobre posibles hechos constitutivos de delito cometidos por los expresidentes de México en el ejercicio de sus funciones y, en caso de encontrarse elementos, se inicie un procedimiento jurisdiccional tanto en tribunales nacionales como internacionales, según sea el caso?".-¿Estás de acuerdo en que se revisen y auditen las administraciones pasadas en la Presidencia de la República, a efecto de deslindar responsabilidades penales y administrativas?.-¿Consideras necesario que el Estado investigue y, en su caso, sancione los hechos constitutivos de delito que descubra, cometidos por los expresidentes de los Estados Unidos Mexicanos en el ejercicio de sus funciones?