Analizan ampliar rutas de transporte

El Parque Industrial Davisa y las colonias Revolución Mexicana y Villa Real III sector, podrían contar con servicio de transporte urbano, lo que determinará un estudio que realizan en conjunto el Municipio y los concesionarios.Francisco Javier Vázquez Ramos, director de Servicios Concesionados, explicó que revisan el posible aforo de pasajeros, los horarios y trazo derecorrido.Alrededor de 300 familias de la colonia Revolución Mexicana, que era un asentamiento irregular, demandan la entrada de microbuses o camiones, ya sea de la ruta Mirador o Valle Poniente. Este proyecto está más avanzado y probablemente se autorice en un mes más.En Villa Real III Sector los vecinos piden la entrada del transporte urbano, dado que se registra un acelerado crecimiento con 300 viviendas ya construidas. Además, la empresa constructora desarrollará otros cinco sectores, con aproximadamente mil 500 casas más.Para llevar el servicio, se tendrán que hacer adecuaciones viales para permitir la entrada y salida de las unidades.A días de que entrará en vigor la nueva tarifa de las unidades del transporte urbano local de 8 a 10 pesos pasaje general y de 5 a 6 pesos para estudiantes, 125 alumnos ya acudieron a la Presidencia Municipal para tramitar una credencial que les permita tener un precio razonable y no dañar la economía de sus familias.El exdirector del Instituto Municipal de la Juventud, Francisco Orocio Madrid, publicó en su cuenta de Facebook que le reportaron a choferes del transporte público que quitan credenciales de estudiantes y que no quieren hacerlas válidas por vacaciones. “No se dejen, no suelten su credencial. En 2017 cuando propuse el proyecto y se llevó a cabo el acuerdo, fue que esa credencial sería válida los 365 días del año, y los concesionarios aceptaron. Pueden reportar a los choferes abusones al 488 4904 de Servicios Concesionados del Municipio”, subrayó.» Para el Parque Industrial Davisa, los empresarios solicitan que entre la ruta Blanca Estela para dar servicio a los trabajadores que laboran tiempo extra o que trabajan en horarios discontinuos y ya no alcanzan al transporte de personal (Ernesto Acosta y Armando Montalvo).