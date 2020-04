Analizan aplicar multas por andar en la calle sin justificación

Escuchar Nota

Ramos Arizpe, Coah.- El Ayuntamiento de Ramos Arizpe analiza aplicar multas a las personas que anden en la calle sin razón justificada, para reducir el riesgo de contagio dentro de la fase 3 de la pandemia, informó el alcalde José María Morales Padilla, y la medida se ampliaría a la Región Sureste.



Ante el escenario de la pandemia será necesario endurecer las medidas e insistir a las familias a que permanezcan en casa en las próximas dos o tres semanas.



“Los expertos técnicos dicen que el punto más alto de la pandemia va a ser el 8 de mayo, entonces pedirle a la gente que se quede en casa; vamos a seguir con los filtros sanitarios; a pedir, a través de seguridad pública, a la gente que se vaya a sus casas, que se resguarde y que quien no tiene nada a que salir, quien no tiene una actividad esencial, que se quede en casa”.



“La mejor forma de salir adelante es quedarnos en casa, conforme más gente atienda este llamado, el pico y la curva (de contagio y de decesos) va a ser menor”.



En otros municipios ya se contemplan multas para quienes anden en la calle sin justificación alguna, conforme a los lineamientos girados por las autoridades federales, y Ramos Arizpe también cobraría multas.



Hasta el momento el Subcomité de Salud no ha emitido ninguna recomendación, sin embargo, seguimos trabajando en esa parte y si en dado momento se requiere lo haríamos, aseguró.



“Hemos sido claros y enérgicos desde el primer día en esta contingencia. ¿Qué tenemos que hacer? Intensificar las acciones, estaremos buscando a través de los perifoneos y de las recomendaciones propias que hace la Policía Municipal, que la gente atienda este llamado”.



“Sin embargo, estaremos evaluando, así como se hizo con la fiesta particular, una multa para este tipo de situaciones, si es necesario aplicarla ya para gente que esté caminando sin nada que hacer en la calle, estaremos evaluando esa parte, son parte de las medidas que estamos discutiendo, todo lo que sea necesario lo vamos a hacer… podríamos llegar a esa parte, sería la parte más dura”.



Por ahora se prohíben las fiestas particulares, porque antes ocurría que en fines de semana se reunían 20 ó 30 personas en un domicilio y eso ya no está permitido. Si se reúnen más de 10 personas, la sanción puede llegar a 40 mil pesos.



“Ya está vigente, sin embargo, no hemos tenido ninguna multa aplicada en Ramos Arizpe”.



Morales Padilla refirió que el coronavirus es un problema de salud que ha causado la muerte de muchas personas y en la Región Centro de Coahuila hay una cantidad importante de decesos y el objetivo es evitar que esto se repita en este municipio.