Analizan deducir ISR en compra de medicamentos con receta

La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados analiza una iniciativa de reforma al Artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) para que las personas físicas puedan deducir la compra de medicamentos que se expenden sólo con receta médica.La propuesta fue planteada por la diputada federal Soraya Pérez Munguía, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien señaló que esta reforma no solo protegería la economía de las familias, sino que permitiría generar mejor control y regulación de los medicamentos.La secretaria de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad explicó que esta deducción podrá ser efectuada por el contribuyente para sí mismo, su cónyuge o la persona con quien viva en concubinato, y sus ascendientes o descendientes en línea directa.La iniciativa señala que de acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el dinero que se destina para atención médica no debería rebasar 20 por ciento del gasto. Sin embargo, en México este porcentaje se ubica en 45 por ciento.La legisladora subrayó que pese a los importantes esfuerzos en materia de seguridad social y de contar con un alto porcentaje de la población cubierta bajo diferentes esquemas, aun se gastan fuertes cantidades de dinero en las familias, para cubrir la atención médica y hospitalaria hasta convertirse en un gasto catastrófico.Explicó que el pago de medicamentos con receta es más alto en todos los deciles de los hogares, pues tan sólo en 2014 las familias erogaron 171 pesos mensuales, en promedio, por vivienda.Pérez Munguía detalló que el goce del derecho a la salud está estrechamente relacionado con el de otros, tales como la alimentación, vivienda, trabajo, educación, la no discriminación, acceso a la información y la participación.Subrayó que la OMS considera que el acceso equitativo a medicamentos seguros y asequibles es primordial para que todos gocen del grado máximo de bienestar.