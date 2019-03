Analizan el cráneo hallado en vivienda

El cráneo encontrado hace un par de días en el patio de una vivienda deshabitada está siendo analizado por expertos del departamento de peritos para determinar a quién correspondía, aunque por el momento no hay reportes de personas desaparecidas en el municipio.Se informó que se encuentran en la espera de los resultados de los estudios antropológicos realizados a este cráneo encontrado la tarde del lunes en una vivienda localizada en la calle 5 de Febrero.Al respecto, el delegado de la Zona Norte, Mario Manuel Castro Narro, indicó que una vez que reciban los informes se podría tener más información sobre si corresponde a una persona masculina o femenina, o bien si mostraba rastros de violencia.Este hallazgo mantiene preocupados a los vecinos de la colonia Benito Juárez, en especial a los de la calle 5 de Febrero que no se explican cómo llegó a este lugar.Se dijo que por las condiciones en que fue encontrado el cráneo aparentemente tiene mucho tiempo de encontrarse en este lugar, pero como no se encontraron más restos, todo indica que lo fueron a arrojar a este sitio.Será a través de los resultado de los estudios que se le sigan realizando como se tendrán más detalles, explicó el funcionario.» Sigue siendo estudiado por peritos» Para determinar si es de un hombre o una mujer» Hallazgo realizado el lunes en vivienda de la Benito Juárez