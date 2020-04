Analizan gobernadores en Tamaulipas salud, economía y finanzas para hacer frente al Covid

Escuchar Nota

En #Tampico, me reuní con mis homólogos de los estados de #Tam, #NL, #Dgo y #Mich, para dar seguimiento puntual a las acciones que estamos llevando a cabo en materia de salud, economía y finanzas para hacer frente al #COVID19 en nuestras entidades. pic.twitter.com/GgDAlVxlSf — Miguel Riquelme (@mrikelme) April 30, 2020

Para dar seguimiento puntual a las acciones que se están llevando a cabo en materia de salud, economía y finanzas para hacer frente al, se efectuó la Reunión Interestatal Noreste en la Ciudad de Tampico, encabezada por los gobernadores deEntre los acuerdos que se tomaron para reforzar el combate a la pandemia y evitar el mayor número de personas que resulten contagiadas, se capacitará al personal médico de estas entidades a través de Telesalud, por parte de 70 neumólogos de Nuevo León., con el objetivo de prevenir la concentración masiva de personas y con ello no se den contagios de COVID-19.de los estados analizarán la reapertura gradual de empresas esenciales y no esenciales para que se dé la recuperación económica, con todas las medidas sanitarias y evitar contagios que colapsen los sistemas de salud.en sus casas, en caso que requieran un complemento en medicinas y alimentos, como cubrir otras necesidades básicas., para conocer todas las partidas que han dejado de llegar a las entidades federativas y están afectando sus finanzas, como el no poder realizar proyectos productivos.Además de los gastos que se han realizado en materia de salud para la prevención del COVID-19 en cada una de las entidades, con recursos propios sin recibir apoyo alguno de la Federación.para analizar las acciones a implementar para prevenir y evitar la violencia intrafamiliar.Se puntualizó que de la misma forma no se bajará la guardia en el combate a la delincuencia organizada, por lo que se reforzarán las acciones en conjunto en materia de seguridad.La reunión fue presida por el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y estuvieron presentes los Gobernadores de Coahuila, Nuevo León, Durango y Michoacán: Miguel Ángel Riquelme Solís, Jaime Rodríguez Calderón, José Rosas Aispuro y Silvano Aureoles Conejo.