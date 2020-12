Analizan implementar ‘toque de queda’ general

Escuchar Nota

Eagle Pass, Tx.- La posible aplicación del toque de queda en la ciudad y el condado es un tema que discutirán el juez David Saucedo y el Mayor Luis Sifuentes, luego de que un grupo de ciudadanos a través del comisionado Roberto Ruiz, expusieran dicho punto tras mostrar preocupación por el alarmante incremento de los contagios del Coronavirus.



Al hablar de lo anterior, el funcionario del condado de Maverick con jurisdicción en uno de los precintos más populosos, dijo que ya será cuestión de la autoridad si la medida se aplica hasta las 9:00 ó 10:00 de la noche, pero que sea en forma general.



Inclusive habló sobre lo importante que es también pedir la intervención de la guardia nacional para que ayude a patrullar la frontera y así, de imponerse la restricción, esta se respete totalmente.



El comisionado dijo que “no entendemos, hay mucha gente que no toma en serio la enfermedad, y de hecho no se realiza el examen para detectar si portan o no el virus“, agregó la autoridad quien personalmente reconoce que se lo ha practicado en más de una ocasión.



La imposición del toque de queda no es necesario que sea propuesto ante la corte de comisionados, sino que el juez tiene la facultad y autoridad para decidirlo.