Analizan que FGR pueda solicitar detención del general Trauwitz

Una juez federal autorizó a la Fiscalía General de la República para que solicite una orden de aprehensión o el uso de la fuerza pública contra el general Eduardo León Trauwitz, siempre y cuando el ex subdirector de Salvaguardia Estratégica de Petróleos Mexicanos no presente en un lapso de cuatro días, los documentos originales que respalden que su ausencia en la audiencia se debió a un padecimiento de salud.La defensa del general presentó copias de recetas médicas en idioma inglés para justificar su inasistencia. Argumentó que su defendido iba abordar anoche un vuelo para regresar a la Ciudad de México, pero minutos antes de abordar Trauwitz se sintió mal, por lo que tuvo que ser internado en un hospital, del cual no se precisó nombre o ubicación.El litigante explicó que el general fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Central Militar el pasado 21 de abril, por padecer de cálculos renales. A raíz de esto, ayer “tuvo un fuerte dolor” que lo hizo perder su vuelo.Por esta razón, la juez de control, María Elena Cardona Ramos, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, dio un plazo de cuatro días para que la defensa presente la documentación original para demostrar su dicho. La juzgadora indicó que sin en ese periodo no se ponen a la vista los documentos originales, la FGR podrá solicitar su aprehensión o en su caso el uso de la fuerza pública.Cardona Ramos también comisionó a un notificador del Centro de Justicia Penal Federal para que entreviste a médicos del Hospital Central Militar para que ratifiquen los documentos que según se extendieron a favor del teniente coronel Emilio Cosgaya Rodríguez y del general Sócrates Alfredo Herrera Pegueros, quienes tampoco se presentaron a la audiencia donde se les iba imputar los delitos por los cuales los acusa la FGR, al igual que Trauwitz.El abogado de Emilio Cosgaya señaló que “uno no puede ordenarle que esté bien de salud”, ya que su cliente ingresó al hospital el pasado 26 de mayo y le proporcionaron medicamentos. Incluso dijo contar con estudios clínicos realizados.La mañana de este viernes, agregó, el teniente coronel fue dado de alta; el médico le prescribió gastroenteritis y colitis aguda, por lo que se recomendó que permanezca en cama por 72 horas.En el caso del general Sócrates Alfredo, su defensa entregó recetas argumentando que su defendido tiene un problema lumbar que le impide en estos momentos caminar. La constancia fue expedida el pasado 29 de mayo.La Representación Social de la Federación pidió la cancelación de la audiencia porque dijo que lo anterior forma parte de una estrategia de los imputados, porque quieren “fragmentar la investigación”, para que a través de otros imputados que hoy se presentaron conozcan de qué se les acusa, y así tener una “ventaja indebida” para favorecer su defensa a través de la interposición de recursos, y así “entorpecer su investigación por su posición jerárquica”.Al término de la audiencia, funcionarios del Gobierno Federal comentaron que investigarán cada uno de los documentos presentados por la defensa de los ausentes, para conocer si son o no auténticos, porque hay discrepancias en firmas.Los únicos miltares que se presentaron son: el teniente Oziel Aldana Portugal, del área de Inteligencia de la SSE; el teniente Arturo Villa Adame, ex encargado del Departamento de Seguridad Física de Tampico, el militar Ramón Márquez Ledezma, y el coronel Wenceslao Cárdenas Acuña, ex subdirector de Salvaguardia Estratégica.Con información de Milenio