Analizan reanudación de actividades en 300 municipios tras Covid-19

"Municipios en términos generales son novecientos noventa y tantos, prácticamente mil, pero no son los que se van a abrir sino los que se están estudiando".



¿Qué porcentaje sería?



"La tercera parte"

"Todavía fechas no hay, pero se están evaluando varias comunidades, varios municipios, en varios estados, precisamente para poder dar el inicio de cómo se va a regresar a la normalidad, una normalidad que debemos tener varios aprendizajes, lo tenemos en análisis muy detallado ya que el camino de la epidemia estamos todavía en el acmé, de ella con buenos resultados, y no queremos perder esos buenos resultados que han sido en beneficio de la población", apuntó.



"Vamos a esperar que sea el Consejo de Salubridad el que dé indicaciones; recordar que Oaxaca tiene muy buena coordinación en esta pandemia, está entre los estados que ha podido mantener estable esta curva", señaló.



, informó que de casi mil municipios que están en análisis, una tercera parte estaría en posibilidad de retomar actividades económicas y sociales en las próximas semanas.el funcionario explicó que todavía no se define una fecha para retomar actividades en los municipios sin registros de casos de covid-19, pero se mantiene como una proyección el 17 de mayo.Alcocer dejó en claro que se debe regresar a la normalidad con cuidado y tomando en cuenta que el virus no va a desaparecer, por lo que es necesario que este regreso a las actividades cotidianas se realice con cuidado.Dijo que esta etapa de reapertura es tan importante como la fase crítica de contagios.El secretario de Salud informó que mañana se reunirán con gobernadores para analizar el posible regreso a clases., quien informó que en su estado hay 203 municipios en posibilidad de retomar actividades; sin embargo, dejó en claro que el Consejo de Salubridad General será el que tome las decisiones.Además, informó que Oaxaca no hay saturación en los hospitales y no se ha rebasado la mitad de su capacidad.Con información de Milenio