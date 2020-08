Analizan regreso semi presencial a las aulas en octubre

Escuchar Nota

“Estamos cruzando los dedos porque ojalá podamos regresar a las aulas en el mes de octubre. A ver cómo está la pandemia para esas fechas, todo depende de los contagios y hospitalizados. Ya vieron que Hugo López-Gatell (subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud) modificó sus criterios”, apuntó.



El secretario de Educación en el Estado, H, aunque sea de manera escalonada y cuando menos una vez por semana.El funcionario consideró que todo dependerá del comportamiento de la pandemia del Covid-19, pero dijo tener esperanzas de que se dé inicio a la modalidad semi presencial.“Presencial no puede ser, no podrán ir todos los niños a la escuela, solo una parte. Va a ser así en todas las escuelas, pero todavía no es la fecha”, comentó.La modalidad semi presencial que se ha manejado es sin recreos, ocho alumnos por salón, una clase presencial por alumno a la semana, entradas y salidas escalonadas, y sin el 30% de los profesores por ser población vulnerabe.A razón de que hay más de un millón de estudiantes en Coahuila, que sumado a los padres de familia que dejan o recogen en las escuelas a sus hijos,s, situación que se debe evitar.De regresar a clases, el cubrebocas sería obligatorio en niños mayores de 11 años, el material básico para sanitizar sería proporcionado por la SEC. Los horarios de entradas y salidas serían diferidos para evitar aglomeraciones.