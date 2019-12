Analizan vecinos ofrecer recompensa por información sobre asesino de Cristina

Ciudad de México.- Integrantes del Comité Fundacional de la Asociación de Residentes Colonia Hipódromo, en coordinación con el Comité Ciudadano Hipódromo II, denunciaron la falta de resultados en las investigaciones del asesinato de Cristina Vázquez Chavarría, ocurrido el 27 de junio.



En rueda de prensa, indicaron que analizan la posibilidad de ofrecer una recompensa de 50 mil pesos a quien proporcione información verídica sobre la persona que aparece en un video (que los colonos entregaron en su momento a las autoridades), en el que se observa a un hombre que se presume, podría ser el asesino de la activista capitalina.



En ese tenor, Rafael Guarneros, coordinador del Comité Fundacional de la Asociación de Residentes de la Colonia Hipódromo, señaló que, a más de seis meses de los hechos, su demanda es y será justicia, porque "no está funcionando la estrategia de seguridad, siguen violando, asaltando a mujeres”.



Esto, luego de que, en junio pasado, Cristina Vázquez de 50 años de edad fuera asesinada, crimen que estaría relacionado con su exigencia de demoler un edificio ubicado en el número 370 de Baja California, el cual supera la norma de cantidad de pisos, el inmueble tiene ocho.



"No dudemos que el día de mañana haya mensajes donde se diga: Se busca vivo o muerto, porque la policía no está haciendo nada (...) Nosotros estamos muy tentados a hacer una 'vaquita' en la colonia y también ofrece una recompensa para que nos den información que nos dé con el paradero del asesino de Cristi.



"A eso nos lleva la falta de eficiencia de la autoridad. Vamos a someterlo a consideración en el mes de enero a los vecinos para aportar el dinero (...) vimos que los vecinos de Álvaro Obregón están ofreciendo 50 mil pesos por la captura de dos delincuentes que asaltaron y golpearon a una persona de la tercera edad. Nosotros ofreceríamos lo que juntemos, yo creo que podríamos empezar con 50 mil pesos”, acotó.



Refirió que mientras un criminal “vea que después de cometer un asesinato no le pasó nada, es muy fácil que cometa un nuevo crimen y cada día va perfeccionando sus métodos para no ser descubierto, lo cual los convierte en personas sumamente peligrosas para la sociedad”.



De ahí, anotó, la importancia de resolver no sólo el asesinato de Cristina Vázquez, sino todos los crímenes que ocurren en la Ciudad de México y no sólo aquellos casos mediáticos.



"La denuncia concreta es que seguimos viendo la inacción y negligencia por parte de las autoridades de procuración de justicia”, subrayó en la rueda de prensa en la que estuvo acompañado de Quetzali Castro, coordinadora del Comité Ciudadano Hipódromo II.



Por su parte, Quetzali Castro insistió en que nunca dejarán de denunciar el caso, hasta que las autoridades les den respuesta.



"Hoy a seis meses que, si no sé hacer este balance porque no solamente compete a una persona muy cercana a llegar a la comunidad, defensoras de derechos humanos, sino también a todas aquellas mujeres que, de alguna manera han muerto de la misma forma.



"Esto, desgraciadamente, no solamente es una tendencia mundial, sino que va en crecimiento en nuestro país y en nuestra comunidad, por lo que es importante mantener la alerta para que no se repitan este tipo de casos”, acotó.



Con información de Excélsior