Analogue Pocket se lanzará en mayo de 2021

que ofrece hardware extremadamente fiel pero moderno para jugar cartuchos originales NES, SNES, Sega y demás.en octubre pasado y ahora está a punto de iniciar pedidos anticipados para la consola clásica portátil, que puede jugar juegos de Game Boy, Game Boy Color y Game Boy Advance y funciona con aún más sistemas clásicos de juegos portátiles a través de adaptadores.. Sin embargo, la fecha de envío real es bastante posterior: Analogue estima que el hardware debería comenzar a entregarse a los clientes en mayo de 2021.Esto se debe a "la desafortunada situación global y los desafíos de la cadena de suministro fuera de nuestro control, indicó la compañía, y no son el único equipo de hardware independiente que siente los estragos de la actual pandemia de COVID-19 y su impacto en los proveedores de tecnología.Sin embargo, se debe ser paciente, ya que es casi seguro que Pocket entregará la consola a quien la adquiera en pre-orden, esto debido a que Analogue no es nuevo en esto, ya que ha enviado con éxito múltiples productos en el pasado, incluidos el Nt mini, el Super Nt y el Mega Sg.Con cada uno de estos dispositivos cumplió sus promesas, ofreciendo un rendimiento fantástico al llevar juegos clásicos a televisores y pantallas modernas, sin depender de la emulación.Analogue Pocket ha cambiado un poco desde que se introdujo originalmente el año pasado, con el botón de inicio y selección reubicado en la base de la parte frontal del dispositivo, un cambio de diseño planteado para una "comodidad óptima", según la compañía.El Dock que puede usar para conectar el Pocket a su televisor para una experiencia de juego en pantalla grande ahora también cuenta con un puerto USB-C empotrado para hacer la conexión más estable.Fiel a su forma en términos de combinar el juego clásico con las comodidades modernas, Analogue ha diseñado Pocket con una función de reposo y activación que es mucho más parecida a lo que esperarías de los teléfonos inteligentes y tabletas de hoy en día: presiona el botón de encendido una vez y la consola entra en un estado de suspensión de energía: presiónalo nuevamente y se activará justo donde dejaste tu juego. Esa es una gran ventaja para los juegos que a menudo carecen de sus propios mecanismos internos de guardado.La base analógica (99.99 dólares) puede admitir hasta cuatro controladores a la vez, ya sea con conectividad cableada, Bluetooth o inalámbrica de 2.4 ghz. También puede usar cables multienlace disponibles por separado para conectar hasta cuatro dispositivos en títulos de multijugador.Analogue también ofrece una gama de otros accesorios para Pocket, incluyendo un estuche rígido transparente para almacenamiento y transporte, un bloque de alimentación de carga rápida USB-C, adaptadores para proporcionar compatibilidad con Game Gear, Neo Geo Pocket Color y Atari Juegos Lynx y cables de sincronización MIDI y analógicos para conectar a Mac, PC y periféricos de música para usar con el software de creación de música Nanoloop de la compañía.La compañía también ha revelado algunas características nuevas de software para Pocket, incluidos los "Modos de pantalla originales", que proporcionan representaciones fieles de las pantallas (peculiaridades y todo) de las consolas de hardware originales para las que están disponibles estos juegos. La pantalla en sí está hecha de Gorilla Glass para mayor resistencia, y ofrece frecuencias de actualización variables y control de rotación personalizado de 360 ​​grados.Analogue Pocket tiene una batería recargable incorporada de 4,300 mAh que ofrece entre seis y 10 horas de tiempo de reproducción y más de 10 horas de reposo cuando no está en uso activo.